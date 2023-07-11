Украина. Премьер лига11 июля 2023, 10:59 | Обновлено 11 июля 2023, 11:01
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Летний новичок Днепра-1 получил небольшое повреждение
В ближайшие дни Роман Мысак вернется в строй
11 июля 2023, 10:59 | Обновлено 11 июля 2023, 11:01
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В последнем спарринге «Днепра-1» с «Металлистом» ворота днепрян защищали поочередно молодые Яков Кинарейкин и Владислав Крапивцов.
Как стало известно Sport.ua, летний новичок днепрян, опытный Роман Мысак в предыдущем контрольном матче с «Минаем» почувствовал дискомфорт в руке и попросил замену в середине первого тайма. Повреждение оказалось несерьезным и в ближайшие дни вратарь вернется в строй.
Отметим, что контракт с вратарем рассчитан на 1 год. Мысак взял 21-й номер.
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