Летний новичок Днепра-1 получил небольшое повреждение

В последнем спарринге «Днепра-1» с «Металлистом» ворота днепрян защищали поочередно молодые Яков Кинарейкин и Владислав Крапивцов.

Как стало известно Sport.ua, летний новичок днепрян, опытный Роман Мысак в предыдущем контрольном матче с «Минаем» почувствовал дискомфорт в руке и попросил замену в середине первого тайма. Повреждение оказалось несерьезным и в ближайшие дни вратарь вернется в строй.

Отметим, что контракт с вратарем рассчитан на 1 год. Мысак взял 21-й номер.