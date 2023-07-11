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Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 10:59 | Обновлено 11 июля 2023, 11:01
394
0

Летний новичок Днепра-1 получил небольшое повреждение

В ближайшие дни Роман Мысак вернется в строй

11 июля 2023, 10:59 | Обновлено 11 июля 2023, 11:01
394
0
Летний новичок Днепра-1 получил небольшое повреждение
СК Днепр-1. Роман Мысак

В последнем спарринге «Днепра-1» с «Металлистом» ворота днепрян защищали поочередно молодые Яков Кинарейкин и Владислав Крапивцов.

Как стало известно Sport.ua, летний новичок днепрян, опытный Роман Мысак в предыдущем контрольном матче с «Минаем» почувствовал дискомфорт в руке и попросил замену в середине первого тайма. Повреждение оказалось несерьезным и в ближайшие дни вратарь вернется в строй.

Отметим, что контракт с вратарем рассчитан на 1 год. Мысак взял 21-й номер.

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Роман Мысак Днепр-1 травма инсайд
Источник Sport.ua
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