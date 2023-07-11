Костюк / Аревало – Мидделкоп / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Марсело Аревало из Сальвадора сыграют с парой Матве Мидделкоп / Альдила Сутджиади (Нидерланды / Индонезия). Встреча состоится 3-м запуском на корте №18 после выставочного матча Андре Са / Бруно Соарес – Томми Хаас / Марк Филипусис. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Далее по сетке победители матча Иван Додиг / Латиша Чань – Йоран Флиген / Сюй Ифань.

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