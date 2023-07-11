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  4. Андреа ПИРЛО: «Горд тем, что мне доверили такую команду»
Италия
11 июля 2023, 09:46 | Обновлено 11 июля 2023, 09:55
429
0

Андреа ПИРЛО: «Горд тем, что мне доверили такую команду»

Специалист – о контракте с «Сампдорией»

11 июля 2023, 09:46 | Обновлено 11 июля 2023, 09:55
429
0
Андреа ПИРЛО: «Горд тем, что мне доверили такую команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

44-летний Андреа Пирло поделился своими планами на посту главного тренера «Сампдории», которую он возглавил в последних числах июня. Он заявил, что хочет вернуть команду в Серии А, откуда она вылетела по итогам предыдущего сезона-2022/2023.

«Горд тем, что мне доверили это. Мы все хотим начать все с чистого листа и поскорее вернуться в серию А. Прошу болельщиков поддержать нас, а мы отплатим стопроцентной выкладкой на поле», – рассказал Пирло.

Как известно, новый сезон в чемпионате Италии должен взять старт 20 августа.

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Источник ITA Sport Press
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