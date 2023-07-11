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  4. Соломон успешно прошел медосмотр в Тоттенхэме. Сегодня подпишет контракт
Англия
11 июля 2023, 09:09 |
762
4

Соломон успешно прошел медосмотр в Тоттенхэме. Сегодня подпишет контракт

Ожидается, что израильтянин проведет в стане «шпор» ближайшие пять лет

11 июля 2023, 09:09 |
762
4
Соломон успешно прошел медосмотр в Тоттенхэме. Сегодня подпишет контракт
ФК Фулхэм. Манор Соломон

Израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон, который в минувшем сезоне благодаря Annexe 7 от ФИФА играл за «Лион» и «Фулхэм», в ближайшее время окончательно покинет донецкий клуб.

Накануне Соломон успешно прошел медицинский осмотр, необходимый для завершения трансфера в «Тоттенхэм».

Ожидается, что сегодня футболист подпишет со «шпорами» пятилетний контракт. Очевидно, первые полгода Соломон будет играть за лондонцев по Annexe 7, а с 1 января 2024-го, когда у него истечет срок трудового соглашения с «Шахтером», станет полноправным футболистом «Тоттенхэма».

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Манор Соломон Шахтер Донецк Тоттенхэм трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы медосмотр
Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 4
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Злий Глобинець
Звісно, удачі в кар'єрі. Футболіст він безумовно  хороший, але як людина... Типовий хитрий єврей.
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+1
BEAN
Вдалого виступу в АПЛ ще одному колишньому представнику українського чемпіонату!
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+1
Cartman
Игрок поступил не красиво , но и шахтер знал что он давно хотел покинуть шахтер и при этом не продавал .
Ответить
0
Саша Денисов
Головне, щоб ахмєтов не отримав жодної копійки за нього 
Ответить
-2
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