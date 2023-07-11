Соломон успешно прошел медосмотр в Тоттенхэме. Сегодня подпишет контракт

Израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон, который в минувшем сезоне благодаря Annexe 7 от ФИФА играл за «Лион» и «Фулхэм», в ближайшее время окончательно покинет донецкий клуб.

Накануне Соломон успешно прошел медицинский осмотр, необходимый для завершения трансфера в «Тоттенхэм».

Ожидается, что сегодня футболист подпишет со «шпорами» пятилетний контракт. Очевидно, первые полгода Соломон будет играть за лондонцев по Annexe 7, а с 1 января 2024-го, когда у него истечет срок трудового соглашения с «Шахтером», станет полноправным футболистом «Тоттенхэма».