Был не в духе? Мудрик жестко ответил фанату на совет в Instagram

Вингер «Челси» Михаил Мудрик достаточно в жесткой манере отреагировал на совет, который получил от одного из болельщиков в сети Instagram.

В частности, украинец решил отреагировать на такой комментарий от фаната в свой адрес: «Братан, научись делать 360 оборотов с мячом, это поможет тебе менять направление и быть непредсказуемым. Бегать с мячом в одном направлении недостаточно. Совет».

Мудрик, то ли пребывая без настроения, то ли просто решив прояснить окружающим кто есть кто, ответил в достаточно жесткой манере: «Почему ты еще не выиграл Золотой мяч?»

Instagram/@mmudryk10

Стоит отметить, что ответ Мудрика собрал значительно больше «сердечек» от других пользователей Instagram, нежели совет фаната.

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о своих планах на Мудрика.