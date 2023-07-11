Был не в духе? Мудрик жестко ответил фанату на совет в Instagram
Украинца не вдохновили подсказки со стороны
Вингер «Челси» Михаил Мудрик достаточно в жесткой манере отреагировал на совет, который получил от одного из болельщиков в сети Instagram.
В частности, украинец решил отреагировать на такой комментарий от фаната в свой адрес: «Братан, научись делать 360 оборотов с мячом, это поможет тебе менять направление и быть непредсказуемым. Бегать с мячом в одном направлении недостаточно. Совет».
Мудрик, то ли пребывая без настроения, то ли просто решив прояснить окружающим кто есть кто, ответил в достаточно жесткой манере: «Почему ты еще не выиграл Золотой мяч?»
Стоит отметить, что ответ Мудрика собрал значительно больше «сердечек» от других пользователей Instagram, нежели совет фаната.
Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о своих планах на Мудрика.
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