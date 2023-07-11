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Англия
11 июля 2023, 08:56 |
2349
7

Был не в духе? Мудрик жестко ответил фанату на совет в Instagram

Украинца не вдохновили подсказки со стороны

11 июля 2023, 08:56 |
2349
7
Был не в духе? Мудрик жестко ответил фанату на совет в Instagram
ФК Челси. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик достаточно в жесткой манере отреагировал на совет, который получил от одного из болельщиков в сети Instagram.

В частности, украинец решил отреагировать на такой комментарий от фаната в свой адрес: «Братан, научись делать 360 оборотов с мячом, это поможет тебе менять направление и быть непредсказуемым. Бегать с мячом в одном направлении недостаточно. Совет».

Мудрик, то ли пребывая без настроения, то ли просто решив прояснить окружающим кто есть кто, ответил в достаточно жесткой манере: «Почему ты еще не выиграл Золотой мяч?»

Instagram/@mmudryk10

Стоит отметить, что ответ Мудрика собрал значительно больше «сердечек» от других пользователей Instagram, нежели совет фаната.

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о своих планах на Мудрика.

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Источник Sport Bible
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Комментарии 7
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Serhii P.
Англійська в нього жахлива
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+4
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Xvalenok03
А где тут *жорстка манера*?
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+2
Злий Глобинець
Михайло відреагував не жорстко, а МУДРО! У відповідь на досить безглузду провокаційну "пораду".
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-1
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