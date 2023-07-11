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  4. Источник: польский защитник Динамо снова отправится в аренду в ПАОК
Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 04:55 |
270
0

Источник: польский защитник Динамо снова отправится в аренду в ПАОК

Греческий клуб изменил своей решение и заинтересован в услугах Кендзеры

11 июля 2023, 04:55 |
270
0
Источник: польский защитник Динамо снова отправится в аренду в ПАОК
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера

29-летний польский правый защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера снова отправится в аренду в греческий ПАОК.

Об этом сообщает журналист Томаш Влодарчик. По информации источника, представители игрока уже в Греции.

В конце мая ПАОК объявил, что не заинтересован в услугах Кендзеры и не стал продлевать соглашение с игроком. Однако, видимо, греческая команда изменила свое решение.

Первую часть сезона 2022/23 Кендзера провел в «Динамо», а в январе на правах аренды перешел в ПАОК. Контракт польского легионера с «бело-синими» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Томаш Кендзера ПАОК Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник Twitter
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