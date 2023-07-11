Источник: польский защитник Динамо снова отправится в аренду в ПАОК

29-летний польский правый защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера снова отправится в аренду в греческий ПАОК.

Об этом сообщает журналист Томаш Влодарчик. По информации источника, представители игрока уже в Греции.

В конце мая ПАОК объявил, что не заинтересован в услугах Кендзеры и не стал продлевать соглашение с игроком. Однако, видимо, греческая команда изменила свое решение.

Первую часть сезона 2022/23 Кендзера провел в «Динамо», а в январе на правах аренды перешел в ПАОК. Контракт польского легионера с «бело-синими» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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