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Украина. Премьер лига
29 июня 2023, 12:30 |
2602
1

Защитник Динамо входит в сферу интересов клуба из Италии

Томаш Кендзера может переехать на Апеннинский полуостров

29 июня 2023, 12:30 |
2602
1
Защитник Динамо входит в сферу интересов клуба из Италии
instagram.com/tkedziora94. Томаш Кендзера

29-летний правый защитник «Динамо» Томаш Кендзера в летнее трансферное окно может оказаться в итальянском чемпионате.

Интерес к польскому легионеру киевского клуба проявляет «Фрозиноне» - команда, которая выиграла чемпионат-2022/23 в Серии В и вернулась в элитарный дивизион итальянского футбола.

Единственной проблемой для осуществления трансфера может стать высокая зарплата, которую Кендзера привык получать в «Динамо».

Напомним, первую часть сезона-2022/23 Кендзера провел в «Динамо», а в январе на правах аренды перешел в греческий ПАОК. Контракт польского легионера с «бело-синими» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Источник AlessioPorcu.it
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