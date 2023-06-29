Защитник Динамо входит в сферу интересов клуба из Италии

29-летний правый защитник «Динамо» Томаш Кендзера в летнее трансферное окно может оказаться в итальянском чемпионате.

Интерес к польскому легионеру киевского клуба проявляет «Фрозиноне» - команда, которая выиграла чемпионат-2022/23 в Серии В и вернулась в элитарный дивизион итальянского футбола.

Единственной проблемой для осуществления трансфера может стать высокая зарплата, которую Кендзера привык получать в «Динамо».

Напомним, первую часть сезона-2022/23 Кендзера провел в «Динамо», а в январе на правах аренды перешел в греческий ПАОК. Контракт польского легионера с «бело-синими» рассчитан до 30 июня 2024 года.