11 июля на «Урарту» пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Урарту» встретится с «Зриньски». Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Урарту

Клуб имеет недолгую, но запутанную историю. Он создавался в 1992-м году как Бананц и базировался в городе Абовян. Тот вариант сразу же взял кубок страны, но вскоре из-за финансовых проблем фактически исчез. Реинкарнация произошла только в начале нынешнего века, уже в столице Армении. И новый вариант гордых орлов показывает неплохие результаты. Достаточно сказать, что в прошлом году команда уже в 4-й раз взяла кубок страны, а весной, опередив Пюник, под руководством Гунько взяли 2-е чемпионство (еще было золото в 2014-м). Регулярно представитель Еревана стартует в еврокубках. Но за все время там проходили только Локомотив (Тбилиси), еще в 2005-м году, в остальных случаях вылетая от первого же противника. Так, год назад было дважды по 0:1 со словенским Марибором.

Зриньски

Команда закрепляется в статусе сильнейшей в Боснии и Герцеговине. Весной она уверенно защитила чемпионский титул, опередив ближайшего преследователя на 2 десятка очков. Это уже 8-е национальное золото, к которому еще и прибавили победу в кубке страны, оформив первый дубль. Теперь в очередной раз можно будет стартовать на международной арене. Там клуб, как правило, проходит 1-2 соперников, но никогда не квалифицировался в основной розыгрыш даже Лиги Европы или Лиги конференций. Год назад Зриньски в лигочемпионовской квалификации уступил Шерифу (0:0, 0:1). В Лиге конференций боснийцы прошли Тирану и Тобол, обменялись победами со Слованом, уступив в затяжной серии пенальти на выезде.

Статистика личных встреч

Команды проведут дебютный очный поединок - до этого не было даже товарищеских матчей.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей из Боснии и Герцеговины. Но вряд ли тут будет много голов, так что остановимся на нейтральном варианте с тотал меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,75).