11 июля на «Виктория Стэдиум» пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Линкольн Ред Импс» встретится с «Карабахом». Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Линкольн Ред Импс

Команда свои первые трофеи, что чемпионские титулы, что Кубки Скалы, брала еще в середине 80-х, вскоре после своего основания. Но только после того, как Гибралтар стал членом УЕФА, открылась возможность попробовать себя на официальной международной арене. Сейчас красные остаются местным флагманом, они весной взяли 3-е национальное золото кряду. Отметим, что в 2021-м представитель карлика добрался до группового раунда, пусть и в Лиге конференций (хотя уже осенью проиграл все 6 матчей). А вот год назад клуб проиграл обоим первым своим противникам - сначала, в Лиге чемпионов, Шкупи (2:0 дома, но 0:3 в Северной Македонии), потом, уже в Лиге конференций, Тоболу (0:3 по итогам 2-х матчей против представителя Казахстана).

Карабах

Клуб по праву считается сильнейшей в Азербайджане. Только в 2021-м он ухитрился отдать 1-е место Нефтчи, а так с сезона 2013/2014 скакуны постоянно брали золото. Весной оформили юбилейное, 10-е золото, с учетом титула, взятого на заре истории, еще в 1993-м. Есть у команды репутация крепкой силы на евроарене. Она уже имеет опыт выступлений на уровне группового раунда Лиги чемпионов. Год назад туда не пустила Виктория (Пльзень), забив в решающей квалификации на 1 гол больше (0:0, 1:2). Взяв 3-е место в квартете Лиги Европы, подопечные Гурбана Гурбанова впервые вышли в плей-офф, пусть и Лиги конференций. Но там представители Закавказья уже в 1/16 проиграли Генту - обменялись победами 1:0, но уступили в серии пенальти.

Статистика личных встреч

Впервые амбициозная команда из Баку прибудет на матч в Гибралтар.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Линкольну Ред Импс поможет даже фактор своего поля. Карабах намного сильнее и должен оформить победу в гостях даже при форе -1,5 забитых гола (коэффициент - 2,05).