ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила контракт с голкипером до 2028 года

Луганская «Заря» продлила контракт с голкипером команды Александром Сапутиным.

Новое контрактное соглашение 19-летнего вратаря рассчитано на 5 лет, срок его действия истечет летом 2028 года.

Клуб пожелал Александру дальнейшего прогресса и ярких матчей за черно-белых.

В прошлом сезоне 2022/23 Сапутин сыграл за «Зарю» 15 матчей УПЛ.