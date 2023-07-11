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Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 00:37 | Обновлено 11 июля 2023, 00:59
45
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила контракт с голкипером до 2028 года

19-летний Александр Сапутин подписал новое соглашение с клубом на 5 лет

11 июля 2023, 00:37 | Обновлено 11 июля 2023, 00:59
45
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила контракт с голкипером до 2028 года
ФК Заря Луганск. Александр Сапутин

Луганская «Заря» продлила контракт с голкипером команды Александром Сапутиным.

Новое контрактное соглашение 19-летнего вратаря рассчитано на 5 лет, срок его действия истечет летом 2028 года.

Клуб пожелал Александру дальнейшего прогресса и ярких матчей за черно-белых.

В прошлом сезоне 2022/23 Сапутин сыграл за «Зарю» 15 матчей УПЛ.

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Заря Луганск Александр Сапутин продление контракта
Источник ФК Заря Луганск
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