ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила контракт с молодым голкипером

Футбольный клуб «Заря» и голкипер Александр Сапутин продолжили сотрудничество, поставив подписи под новым соглашением.
Срок действия соглашения 18-летнего вратаря с клубом – до 30 июня 2025 года.
Пресс-служба «Зари» поздравила Александра с продлением контракта и пожелала высоких достижений вместе с луганским клубом.
Источник — ФК Заря
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