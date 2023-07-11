Италия11 июля 2023, 00:59 | Обновлено 11 июля 2023, 01:11
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Дело Ювентуса. Аньелли еще на 16 месяцев отстранен от футбольных дел
Кроме того, на Андреа наложен штраф в размере 60 тысяч евро
11 июля 2023, 00:59 | Обновлено 11 июля 2023, 01:11
73
0
Экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отстранен еще на 16 месяцев от футбольной деятельности.
Итальянским судом вынесен новый приговор. Причиной стало дело о махинациях с зарплатами футболистов.
Кроме того, на Андреа наложен штраф в размере 60 тысяч евро. Прокуратура предлагала суду отстранить Аньелли на 20 месяцев.
Аньелли ранее был под запретом заниматься футбольной деятельностью на 24 месяца, тогда изучалось дело о фиктивном приросте капитала.
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