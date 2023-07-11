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  4. Дело Ювентуса. Аньелли еще на 16 месяцев отстранен от футбольных дел
Италия
11 июля 2023, 00:59 | Обновлено 11 июля 2023, 01:11
73
0

Дело Ювентуса. Аньелли еще на 16 месяцев отстранен от футбольных дел

Кроме того, на Андреа наложен штраф в размере 60 тысяч евро

11 июля 2023, 00:59 | Обновлено 11 июля 2023, 01:11
73
0
Дело Ювентуса. Аньелли еще на 16 месяцев отстранен от футбольных дел
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Аньелли

Экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отстранен еще на 16 месяцев от футбольной деятельности.

Итальянским судом вынесен новый приговор. Причиной стало дело о махинациях с зарплатами футболистов.

Кроме того, на Андреа наложен штраф в размере 60 тысяч евро. Прокуратура предлагала суду отстранить Аньелли на 20 месяцев.

Аньелли ранее был под запретом заниматься футбольной деятельностью на 24 месяца, тогда изучалось дело о фиктивном приросте капитала.

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Источник ANSA
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