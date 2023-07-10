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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 23:59 | Обновлено 11 июля 2023, 00:24
242
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренду игрока, перенесшего сердечный приступ

Контракт 28-летнего Олега Данченко принадлежит греческому клубу АЕК

10 июля 2023, 23:59 | Обновлено 11 июля 2023, 00:24
242
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренду игрока, перенесшего сердечный приступ
ФК Заря Луганск. Олег Данченко

Луганская «Заря» еще на год продлила аренду защитника Олега Данченко.

Заря поздравила с этим Олега, пожелала здоровья и удачных матчей в составе черно-белых.

Контракт Данченко принадлежит греческому клубу АЕК, он действует до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Олег сыграл за «Зарю» 15 матчей УПЛ и 2 поединка в еврокубках, без забитых голов.

Данченко пережил сердечный приступ на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Спасти Данченко удалось благодаря австрийским медикам, у которых был дефибриллятор.

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Заря Луганск Олег Данченко продление контракта АЕК Афины трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник ФК Заря Луганск
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