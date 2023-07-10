ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренду игрока, перенесшего сердечный приступ

Луганская «Заря» еще на год продлила аренду защитника Олега Данченко.

Заря поздравила с этим Олега, пожелала здоровья и удачных матчей в составе черно-белых.

Контракт Данченко принадлежит греческому клубу АЕК, он действует до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Олег сыграл за «Зарю» 15 матчей УПЛ и 2 поединка в еврокубках, без забитых голов.

Данченко пережил сердечный приступ на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Спасти Данченко удалось благодаря австрийским медикам, у которых был дефибриллятор.