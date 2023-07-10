ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренду игрока, перенесшего сердечный приступ
Контракт 28-летнего Олега Данченко принадлежит греческому клубу АЕК
Луганская «Заря» еще на год продлила аренду защитника Олега Данченко.
Заря поздравила с этим Олега, пожелала здоровья и удачных матчей в составе черно-белых.
Контракт Данченко принадлежит греческому клубу АЕК, он действует до лета 2024 года.
В прошлом сезоне Олег сыграл за «Зарю» 15 матчей УПЛ и 2 поединка в еврокубках, без забитых голов.
Данченко пережил сердечный приступ на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Спасти Данченко удалось благодаря австрийским медикам, у которых был дефибриллятор.
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