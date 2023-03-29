Футболист, переживший остановку сердца, вернется в основную группу Зари

Защитник «Зари» Олег Данченко через две-три недели уже вернется к тренировкам в общей группе луганской команды, информирует журналист Дмитрий Венков.

Данченко пережил сердечный приступ на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Он выступает за «Зарю» на правах аренды из греческого клуба АЕК.

Спасти Данченко удалось благодаря счастливой случайности – рядом оказались австрийские медики с дефибриллятором.

Сердце 28-летнего защитника останавливалось трижды, но его все-таки удалось снова запустить.