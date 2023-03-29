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Украина. Премьер лига
29 марта 2023, 23:41 | Обновлено 29 марта 2023, 23:56
154
1

Футболист, переживший остановку сердца, вернется в основную группу Зари

Олега Данченко чудом спасли медики на зимних сборах клуба в Турции

29 марта 2023, 23:41 | Обновлено 29 марта 2023, 23:56
154
1
Футболист, переживший остановку сердца, вернется в основную группу Зари
ФК Заря Луганск. Олег Данченко

Защитник «Зари» Олег Данченко через две-три недели уже вернется к тренировкам в общей группе луганской команды, информирует журналист Дмитрий Венков.

Данченко пережил сердечный приступ на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Он выступает за «Зарю» на правах аренды из греческого клуба АЕК.

Спасти Данченко удалось благодаря счастливой случайности – рядом оказались австрийские медики с дефибриллятором.

Сердце 28-летнего защитника останавливалось трижды, но его все-таки удалось снова запустить.

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Заря Луганск болезнь дефибриллятор Олег Данченко Дмитрий Венков
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