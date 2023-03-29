Футболист, переживший остановку сердца, вернется в основную группу Зари
Олега Данченко чудом спасли медики на зимних сборах клуба в Турции
Защитник «Зари» Олег Данченко через две-три недели уже вернется к тренировкам в общей группе луганской команды, информирует журналист Дмитрий Венков.
Данченко пережил сердечный приступ на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Он выступает за «Зарю» на правах аренды из греческого клуба АЕК.
Спасти Данченко удалось благодаря счастливой случайности – рядом оказались австрийские медики с дефибриллятором.
Сердце 28-летнего защитника останавливалось трижды, но его все-таки удалось снова запустить.
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