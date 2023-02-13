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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 16:43 | Обновлено 13 февраля 2023, 16:48
3360
5

Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки

Врачам чудом удалось спасти Олега Данченко

13 февраля 2023, 16:43 | Обновлено 13 февраля 2023, 16:48
3360
5
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
ФК Заря. Олег Данченко

Защитник луганской «Зари» Олег Данченко вчера во время тренировки команды на сборе в Турции пережил клиническую смерть: у него остановилось сердце. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

Спасти Данченко удалось благодаря счастливой случайности: рядом оказались австрийские медики с дефибриллятором. Сердце 28-летнего защитника останавливалось трижды, но его таки удалось снова запустить.

Сейчас Данченко находится в реанимации. Прогнозов по поводу его будущего в футболе врачи пока что не дают.

Напомним, в январе прошлого года жена Данченко Виктория погибла в ДТП.

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Олег Данченко Заря Луганск ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Bond
дай Бог йому здоров'я
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+7
Серж Р
Здоровья. Никогда не понимал этой дичи, что у команд нет своего дефибриллятора.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
какой ужас
сколько несчастий на одного
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+1
Саша Лапій
Одне чмо поставило ржачний смайл. Зазвичай таких імбіцилів двоє під майже кожною новиною
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0
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