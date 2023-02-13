Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Врачам чудом удалось спасти Олега Данченко
Защитник луганской «Зари» Олег Данченко вчера во время тренировки команды на сборе в Турции пережил клиническую смерть: у него остановилось сердце. Об этом сообщает «ТаТоТаке».
Спасти Данченко удалось благодаря счастливой случайности: рядом оказались австрийские медики с дефибриллятором. Сердце 28-летнего защитника останавливалось трижды, но его таки удалось снова запустить.
Сейчас Данченко находится в реанимации. Прогнозов по поводу его будущего в футболе врачи пока что не дают.
Напомним, в январе прошлого года жена Данченко Виктория погибла в ДТП.
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