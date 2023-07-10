17-летний украинский теннисист завершил выступления на юниорском Уимблдоне
Владимир Якубенко вылетел из парного разряда
17-летний украинский теннисист Владимир Якубенко завершил выступления на юниорском Уимблдоне-2023.
В первом раунде парного разряда украинец и его напарник Лоренцо Скьябази (Италия) в двух сетах проиграли тандему Фернандо Кавальо (Аргентина) / Игнасио Париска (Венесуэла) за 1 час.
Уимблдон-2023. Юноши. Пары. 1/16 финала
Владимир Якубенко (Украина) / Лоренцо Скьябази (Италия) – Фернандо Кавальо (Аргентина) / Игнасио Париска (Венесуэла) – 4:6, 4:6
Ранее Якубенко не смог выйти в 1/16 финала травяного мейджора в одиночном разряде, уступив на старте турнира Энри Жефферсону.
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