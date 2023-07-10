17-летний украинский теннисист завершил выступления на юниорском Уимблдоне

17-летний украинский теннисист Владимир Якубенко завершил выступления на юниорском Уимблдоне-2023.

В первом раунде парного разряда украинец и его напарник Лоренцо Скьябази (Италия) в двух сетах проиграли тандему Фернандо Кавальо (Аргентина) / Игнасио Париска (Венесуэла) за 1 час.

Уимблдон-2023. Юноши. Пары. 1/16 финала

Владимир Якубенко (Украина) / Лоренцо Скьябази (Италия) – Фернандо Кавальо (Аргентина) / Игнасио Париска (Венесуэла) – 4:6, 4:6

Ранее Якубенко не смог выйти в 1/16 финала травяного мейджора в одиночном разряде, уступив на старте турнира Энри Жефферсону.