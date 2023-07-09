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  4. Якубенко проиграл стартовый матч на юниорском Уимблдоне
Уимблдон
09 июля 2023, 21:03 |
120
2

Якубенко проиграл стартовый матч на юниорском Уимблдоне

Владимир в двух сетах уступил британцу Генри Джефферсону

09 июля 2023, 21:03 |
120
2
Якубенко проиграл стартовый матч на юниорском Уимблдоне
ITF. Владимир Якубенко

Украинский теннисист Владимир Якубенко неудачно стартовал в одиночном разряде юниорского Уиблдона.

В первом раунде 17-летний украинец проиграл 17-летнему британцу Генри Джефферсону, который получил уайлд-кард от организаторов.

Уимблдон. Юниоры. Первый круг
Владимир Якубенко (Украина) – Генри Джефферсон (Великобритания) [WC] – 6:7(5), 1:6

Отметим, что Якубенко продолжит борьбу в парном разряде, гед выступит в дуэте с Лоренцо Скьябази из Италии.

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Владимир Якубенко Генри Джефферсон Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Первый Среди Равных
а як він туди взагалі потрапив? ггг 
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Андрій Ванчак
чоловічий теніс у нас відпочиває
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