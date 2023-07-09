Уимблдон09 июля 2023, 21:03 |
120
2
Якубенко проиграл стартовый матч на юниорском Уимблдоне
Владимир в двух сетах уступил британцу Генри Джефферсону
09 июля 2023, 21:03 |
120
2
Украинский теннисист Владимир Якубенко неудачно стартовал в одиночном разряде юниорского Уиблдона.
В первом раунде 17-летний украинец проиграл 17-летнему британцу Генри Джефферсону, который получил уайлд-кард от организаторов.
Уимблдон. Юниоры. Первый круг
Владимир Якубенко (Украина) – Генри Джефферсон (Великобритания) [WC] – 6:7(5), 1:6
Отметим, что Якубенко продолжит борьбу в парном разряде, гед выступит в дуэте с Лоренцо Скьябази из Италии.
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