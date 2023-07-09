Якубенко проиграл стартовый матч на юниорском Уимблдоне

Украинский теннисист Владимир Якубенко неудачно стартовал в одиночном разряде юниорского Уиблдона.

В первом раунде 17-летний украинец проиграл 17-летнему британцу Генри Джефферсону, который получил уайлд-кард от организаторов.

Уимблдон. Юниоры. Первый круг

Владимир Якубенко (Украина) – Генри Джефферсон (Великобритания) [WC] – 6:7(5), 1:6

Отметим, что Якубенко продолжит борьбу в парном разряде, гед выступит в дуэте с Лоренцо Скьябази из Италии.