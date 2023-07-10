Украина. Премьер лига10 июля 2023, 21:40 | Обновлено 10 июля 2023, 22:00
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 продлил контракт с опытным защитником
Новое соглашение Никиты Безуглого будет действовать до 30 июня 2025 года
10 июля 2023, 21:40 | Обновлено 10 июля 2023, 22:00
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Защитник «Металлиста 1925» Никита Безуглый продлил контракт с харьковским клубом еще на два года.
Новое соглашение 27-летнего футболиста с клубом УПЛ будет действовать до 30 июня 2025 года.
Никита стал игроком «Металлиста 1925» в январе 2022 года, за это время провел 29 официальных матчей, в которых отличился 3 мячами.
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