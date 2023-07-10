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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 21:40 | Обновлено 10 июля 2023, 22:00
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 продлил контракт с опытным защитником

Новое соглашение Никиты Безуглого будет действовать до 30 июня 2025 года

10 июля 2023, 21:40 | Обновлено 10 июля 2023, 22:00
90
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 продлил контракт с опытным защитником
ФК Металлист 1925. Никита Безуглый

Защитник «Металлиста 1925» Никита Безуглый продлил контракт с харьковским клубом еще на два года.

Новое соглашение 27-летнего футболиста с клубом УПЛ будет действовать до 30 июня 2025 года.

Никита стал игроком «Металлиста 1925» в январе 2022 года, за это время провел 29 официальных матчей, в которых отличился 3 мячами.

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Никита Безуглый Металлист 1925 продление контракта
Источник ФК Металлист 1925
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