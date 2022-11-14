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  4. Никита БЕЗУГЛЫЙ: «Забил в очень нужное время для нашей команды»
Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 11:38 | Обновлено 14 ноября 2022, 11:42
89
0

Никита БЕЗУГЛЫЙ: «Забил в очень нужное время для нашей команды»

Защитник «Металлиста 1925» – об игре с «Ингульцом»

14 ноября 2022, 11:38 | Обновлено 14 ноября 2022, 11:42
89
0
Никита БЕЗУГЛЫЙ: «Забил в очень нужное время для нашей команды»
ФК Металлист 1925. Никита Безуглый

Игрок обороны харьковского «Металлиста 1925» Никита Безуглый прокомментировал матч с «Ингульцом» (2:1) в 13-м туре украинской Премьер-лиги. Автор победного гола команды Эдмара и Олега Голодюка подтвердил важность для команды одержанной победы.

– Был достаточно сложный поединок. К сожалению, пропустили гол в середине первого тайма. Однако все молодцы, что проявили характер, отыгрались, а затем и одержали победу.

– Хотя центральные защитники сегодня отметились результативными действиями в атаке, но в защите вам было сегодня тоже не просто?

– Да, здесь я согласен. «Ингулец» очень хорошая команда, атлетически сильная. Однако, в общем, как команда, я считаю, что мы справились хорошо сегодня.

– Насколько приятно забить победный гол, дебютный для тебя в УПЛ? Эдмар в комментарии сказал, что тренерский штаб просил футболистов верить, что они забью, когда идут на стандарт в чужую штрафную? Ты верил?

– Очень приятно, ведь ждал этого гола очень долго. Рад, что забил в очень нужное время для нашей команды. Конечно, верил, иначе забить не удастся.

– Празднуя, ты сложил сердце из пальцев, кому передавал поздравления?

– Для жены. Она каждый раз, когда провожает меня на игру, говорит, чтобы забил гол и показал ей сердце. Наконец-то она этого дождалась.

– Команда не могла победить 6 матчей? Это давило? Теперь тяжесть спала? Не обращали внимания?

– Да, длинная у нас получилась серия без побед. В футболе всегда встречается давление и сейчас оно тоже было. Мы все понимали, насколько важна игра и насколько нам нужна именно победа.

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Источник ФК Металлист 1925
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