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10 июля 2023, 20:53 |
894
2

Российская госкомпания хочет финансировать экс-клуб Милевского

«Газпром» готов спонсировать «Хайдук» Сплит

10 июля 2023, 20:53 |
894
2
Российская госкомпания хочет финансировать экс-клуб Милевского
ФК Хайдук

Российская государственная компания «газпром» хочет стать спонсором хорватского клуба «Хайдук» Сплит и сделать его сильнейшим клубом Хорватии. Об этом сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунчуглу.

По его информации, «газпром» готов предоставить клубу 30 миллионов евро на подписание трех звездных игроков. Первым из них может стать Иван Перишич.

В двух предыдущих сезонах «Хайдук» занимал второе место в чемпионате Хорватии, уступая только «Динамо» Загреб. Клуб не становился чемпионом страны с 2005 года.

Напомним, в 2014 – 2015 годах за «Хайдук» выступал Артем Милевский.

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Газпром Хайдук Сплит Иван Перишич
Источник Twitter
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Комментарии 2
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AndiM
До чого тут міля взагалі? 
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+2
Alex AS
Экс клуб? Оч серьезно. Можно было еще его стат-ку указать за этот клуб?
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+1
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