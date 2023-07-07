Потянуло домой. Назван вероятный новый клуб Перишича

Полузащитник Иван Перишич в ближайшее время покинет лондонский «Тоттенхэм» и вернется в родную Хорватию.

Сообщается, что 34-летний уроженец Сплита хочет расторгнуть контракт со «шпорами», чтобы затем присоединиться к родному «Хайдуку» на правах свободного агента.

В предыдущем сезоне Перишич сыграл за «Тоттенхэм» во всех турнирах в 44 матчах, забил 1 гол, сделал 12 ассистов.

Иван Перишич является воспитанником «Хайдука», из молодежной команды которого в 2006 году перешел в «Сошо». Затем хавбек играл за «Брюгге», «Боруссию» Дортмунд, «Вольфсбург», «Интер» Милан и «Баварию».