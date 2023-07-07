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Италия
07 июля 2023, 07:52 | Обновлено 07 июля 2023, 07:59
301
0

Потянуло домой. Назван вероятный новый клуб Перишича

Хорват близок к возвращению на родину

07 июля 2023, 07:52 | Обновлено 07 июля 2023, 07:59
301
0
Потянуло домой. Назван вероятный новый клуб Перишича
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

Полузащитник Иван Перишич в ближайшее время покинет лондонский «Тоттенхэм» и вернется в родную Хорватию.

Сообщается, что 34-летний уроженец Сплита хочет расторгнуть контракт со «шпорами», чтобы затем присоединиться к родному «Хайдуку» на правах свободного агента.

В предыдущем сезоне Перишич сыграл за «Тоттенхэм» во всех турнирах в 44 матчах, забил 1 гол, сделал 12 ассистов.

Иван Перишич является воспитанником «Хайдука», из молодежной команды которого в 2006 году перешел в «Сошо». Затем хавбек играл за «Брюгге», «Боруссию» Дортмунд, «Вольфсбург», «Интер» Милан и «Баварию».

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Источник Джанлука Ди Марцио
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