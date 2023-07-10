Италия10 июля 2023, 18:59 | Обновлено 10 июля 2023, 19:01
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан покинул еще один Мальдини
Новый клуб у хавбека Даниэля Мальдини
10 июля 2023, 18:59 | Обновлено 10 июля 2023, 19:01
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Клуб «Эмполи» уведомил о переходе 21-летнего воспитанника «Милана» Даниэля Мальдини.
Сообщается, что полузащитник перешел на правах аренды и проведет в «Эмполи» предстоящий сезон-2023/2024. По окончании кампании клуб сможет выкупить права на Мальдини-младшего.
В предыдущем сезоне Даниэль Мальдини на правах аренды играл за «Специю» (18 матчей, 2 гола).
Напомним, в начале июня «Милан» уволил с поста технического директора Пауло Мальдини – отца Даниэля.
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