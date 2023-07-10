ОФИЦИАЛЬНО. Милан покинул еще один Мальдини

Клуб «Эмполи» уведомил о переходе 21-летнего воспитанника «Милана» Даниэля Мальдини.

Сообщается, что полузащитник перешел на правах аренды и проведет в «Эмполи» предстоящий сезон-2023/2024. По окончании кампании клуб сможет выкупить права на Мальдини-младшего.

В предыдущем сезоне Даниэль Мальдини на правах аренды играл за «Специю» (18 матчей, 2 гола).

Напомним, в начале июня «Милан» уволил с поста технического директора Пауло Мальдини – отца Даниэля.