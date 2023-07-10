Орлов проиграл в финале квалификации турнира в Зальцбурге

Украинский теннисист Владислав Орлов (№407 АТР) не смог преодолеть квалификационный раунд на грунтовом челленджере в Зальцбурге (Австрия).

В финале отбора Орлов противостоял австралиец Акира Сантиллан (№402 АТР), который одержал победу в двух сетах.

АТР челленджер Зальцбург. Квалификация. Финал

Акира Сантиллан (Австралия) – Владислав Орлов (Украина) – 6:3, 6:1

Напомним, в конце июня Владислав Орлов стал чемпионом парного турнира ITF в Словакии.