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  4. Орлов проиграл в финале квалификации турнира в Зальцбурге
ATP
10 июля 2023, 15:56 |
31
0

Орлов проиграл в финале квалификации турнира в Зальцбурге

Украинец не смог преодолеть сито отбора

10 июля 2023, 15:56 |
31
0
Орлов проиграл в финале квалификации турнира в Зальцбурге
ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (№407 АТР) не смог преодолеть квалификационный раунд на грунтовом челленджере в Зальцбурге (Австрия).

В финале отбора Орлов противостоял австралиец Акира Сантиллан (№402 АТР), который одержал победу в двух сетах.

АТР челленджер Зальцбург. Квалификация. Финал

Акира Сантиллан (Австралия) – Владислав Орлов (Украина) – 6:3, 6:1

Напомним, в конце июня Владислав Орлов стал чемпионом парного турнира ITF в Словакии.

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ATP Зальцбург Владислав Орлов Акира Сантиллан
Источник Sport.ua
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