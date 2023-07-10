ATP10 июля 2023, 15:56 |
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Орлов проиграл в финале квалификации турнира в Зальцбурге
Украинец не смог преодолеть сито отбора
10 июля 2023, 15:56 |
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Украинский теннисист Владислав Орлов (№407 АТР) не смог преодолеть квалификационный раунд на грунтовом челленджере в Зальцбурге (Австрия).
В финале отбора Орлов противостоял австралиец Акира Сантиллан (№402 АТР), который одержал победу в двух сетах.
АТР челленджер Зальцбург. Квалификация. Финал
Акира Сантиллан (Австралия) – Владислав Орлов (Украина) – 6:3, 6:1
Напомним, в конце июня Владислав Орлов стал чемпионом парного турнира ITF в Словакии.
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