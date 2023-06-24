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  4. Орлов стал чемпионом парного турнира ITF в Словакии
ITF
24 июня 2023, 21:55 |
91
0

Орлов стал чемпионом парного турнира ITF в Словакии

Владислав выиграл соревнования в Попраде

24 июня 2023, 21:55 |
91
0
Орлов стал чемпионом парного турнира ITF в Словакии
ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов стал чемпионом турнира ITF M25 в Попраде в парном разряде вместе с Даниэлем Паты из Чехии.

Финальный поединок соревнований не состоялся, поскольку другая пара финалистов отказались от игры.

Попрад. Финал парного разряда
Владислав Орлов/Даниэль Пати – Денис Истомин/Евгений Карловский – техническая победа

Орлов завоевал свой 12-й парный трофей ITF, но первый в этом сезоне.

В одиночном разряде Владислав дошел до полуфинала.

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ITF Попрад Владислав Орлов Даниэль Пати
Источник Sport.ua
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