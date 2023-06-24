ITF24 июня 2023, 21:55 |
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Орлов стал чемпионом парного турнира ITF в Словакии
Владислав выиграл соревнования в Попраде
24 июня 2023, 21:55 |
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Украинский теннисист Владислав Орлов стал чемпионом турнира ITF M25 в Попраде в парном разряде вместе с Даниэлем Паты из Чехии.
Финальный поединок соревнований не состоялся, поскольку другая пара финалистов отказались от игры.
Попрад. Финал парного разряда
Владислав Орлов/Даниэль Пати – Денис Истомин/Евгений Карловский – техническая победа
Орлов завоевал свой 12-й парный трофей ITF, но первый в этом сезоне.
В одиночном разряде Владислав дошел до полуфинала.
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