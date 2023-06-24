Орлов стал чемпионом парного турнира ITF в Словакии

Украинский теннисист Владислав Орлов стал чемпионом турнира ITF M25 в Попраде в парном разряде вместе с Даниэлем Паты из Чехии.

Финальный поединок соревнований не состоялся, поскольку другая пара финалистов отказались от игры.

Попрад. Финал парного разряда

Владислав Орлов/Даниэль Пати – Денис Истомин/Евгений Карловский – техническая победа

Орлов завоевал свой 12-й парный трофей ITF, но первый в этом сезоне.

В одиночном разряде Владислав дошел до полуфинала.