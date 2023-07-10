Оболонь подписала полноценный контракт с нападающим Черноморца

Киевская «Оболонь» сообщила о том, что заключен полноценный контракт с форвардом Максимом Ермоленко, который в предыдущем сезоне-2022/2023 защищал цвета команды на правах аренды у одесского «Черноморца».

Детали соглашения не разглашаются.

Ермоленко будет играть за «Оболонь» под 11-м номером.

В сезоне-2022/2023 нападающий провел за «пивоваров» 12 матчей.

Ранее Максим Ермоленко выступал за харьковский «Металлист 1925» и ФК «Краматорск».