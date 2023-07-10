Украина. Премьер лига10 июля 2023, 15:38 | Обновлено 10 июля 2023, 15:40
254
0
Оболонь подписала полноценный контракт с нападающим Черноморца
В стане «пивоваров» карьеру продолжит Максим Ермоленко
10 июля 2023, 15:38 | Обновлено 10 июля 2023, 15:40
254
0
Киевская «Оболонь» сообщила о том, что заключен полноценный контракт с форвардом Максимом Ермоленко, который в предыдущем сезоне-2022/2023 защищал цвета команды на правах аренды у одесского «Черноморца».
Детали соглашения не разглашаются.
Ермоленко будет играть за «Оболонь» под 11-м номером.
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала экс-игрока Ингульца Нагиева
В сезоне-2022/2023 нападающий провел за «пивоваров» 12 матчей.
Ранее Максим Ермоленко выступал за харьковский «Металлист 1925» и ФК «Краматорск».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2023, 10:19 10
Воспитанник «Шахтера» – о ссоре бывших партнеров по команде
Футбол | 09 июля 2023, 19:07 7
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в ОАЭ с 15 по 25 февраля 2024
Теннис | 09.07.2023, 16:22
Футбол | 10.07.2023, 13:28
Теннис | 09.07.2023, 22:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.07.2023, 09:42 8
08.07.2023, 21:03 39
09.07.2023, 22:55 4
09.07.2023, 12:49 5
09.07.2023, 22:59 4
10.07.2023, 07:38 17
09.07.2023, 03:28 13
08.07.2023, 21:05 29