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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 15:38 | Обновлено 10 июля 2023, 15:40
254
0

Оболонь подписала полноценный контракт с нападающим Черноморца

В стане «пивоваров» карьеру продолжит Максим Ермоленко

10 июля 2023, 15:38 | Обновлено 10 июля 2023, 15:40
254
0
Оболонь подписала полноценный контракт с нападающим Черноморца
ФК Металлист 1925. Максим Ермоленко

Киевская «Оболонь» сообщила о том, что заключен полноценный контракт с форвардом Максимом Ермоленко, который в предыдущем сезоне-2022/2023 защищал цвета команды на правах аренды у одесского «Черноморца».

Детали соглашения не разглашаются.

Ермоленко будет играть за «Оболонь» под 11-м номером.

В сезоне-2022/2023 нападающий провел за «пивоваров» 12 матчей.

Ранее Максим Ермоленко выступал за харьковский «Металлист 1925» и ФК «Краматорск».

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Оболонь Киев трансферы УПЛ Максим Ермоленко
Источник ФК Оболонь
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