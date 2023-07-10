К юбилею Легенды: 10 дуплетов Леонида Буряка

10 июля наш выдающийся плеймейкер Леонид Буряк отмечает 70-летний юбилей. Футбольная судьба щедро одарила его разнообразием командных достижений. Как не позавидовать медально-кубковым наградам Леонида Иосифовича! Он является 5-кратным чемпионом бывшего СССР (исключительно в составе киевского «Динамо») и 5-кратным обладателем Кубка страны (причем в составах трех разных клубов!), имеет немало серебряных и одну бронзовую награду союзных чемпионатов, олимпийскую «бронзу», поднимал над головой Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, а как тренер пару раз приводил своих подопечных («Черноморец») к вице-чемпионству уже в независимой Украине. Как там говорили о Буряке-футболисте: «Он появлялся на поле обязательно в том месте, где было нужнее всего». Да и другие определения словно соревнуются между собой: «великолепный диспетчер», «первый плеймейкер в СССР», «мастер выполнения пенальти, угловых и штрафных ударов» и одновременно «стройный парень с золотистой прической», «мистер Элегантность», «футбольный аристократ». Автор литературной записи книги Леонида Буряка «Горячие точки поля» журналист Михаил Михайлов в предисловии к изданию в 1985 г. пишет: «Леонид Буряк не старался выдвинуться на первые роли – он как бы добровольно пребывал в тени». Но такое вроде бы «пребывание в тени» в конце концов сделало из Леонида Иосифовича любимца крайне прихотливой киевской публики (хотя были и времена, когда киевская торсида забрасывала новоиспеченного московского торпедовца снежками) и настоящую европейскую звезду. Результативность для игрока его амплуа, казалось бы, не самая главная добродетель. Однако, как бы то ни было, а зритель ценит результативные удары даже не номинальных форвардов.

И сегодня я выхватываю из сетей воспоминаний мультирезультативные матчи Буряка – те, в которых он отмечался дублями. Припоминаю десяток таких.

1. 19.09.1972. Одесса. Чемпионат СССР. 1-я лига. «Черноморец» (Одесса) – «Спартак» (Орджоникидзе) – 4:1. Голы Буряка: 23 (1:1), 74 (3:1).

19-летний Леонид дважды поразил ворота гостей из Северной Осетии. В том году команда, которая будет больше известна под названиями «Спартак» и «Алания», носила «автомобильное» наименование в первых турах, но по ходу чемпионата вернулась к спартаковской привычности. В ее составе уже сверкал юный Валерий Газзаев, да и будущий торпедовец, уже успевший к тому времени дебютировать в составе национальной сборной, – Николай Худиев также был заметной фигурой. Гости даже открыли счет, но вдохновенная игра одесситов в целом и Буряка в частности свела на нет их усилия. После победы одесситы утвердились на 2-м месте, опередив, к слову, донецкий «Шахтер».

2. 14.05.1974. Одесса. Чемпионат СССР. Высшая лига. «Черноморец» (Одесса) – «Динамо» (Киев) – 3:3. Голы Буряка: 7 (0:1), 45 (2:2).

Вновь Леонид отличился дублем в родном городе. Правда, на этот раз уже в составе киевского «Динамо» забивал родной команде. Ту игру московская пресса подвергла уничижительной критике: мол, украинские клубы откатали откровенный договорняк. Как бы то ни было, а за дуплетным выстрелом Буряка наблюдала эмоциональная и требовательная 50-тысячная одесская торсида.

3. 22.10.1975. Киев. Кубок чемпионов. «Динамо» (Киев) – «Акранес» (Исландия) – 3:0. Голы Буряка: 28 (1:0), 67 (3:0).

Действующие обладатели Суперкубка УЕФА уверенно преодолели сопротивление скромного исландского клуба, а Леонид Буряк снова забил 1-й и 3-й голы своей команды. Два мощнейших удара правой ногой застали врасплох голкипера-бедолагу «Желтых и счастливых» (оригинальное прозвище у исландского клуба!). Причем в первом случае Буряк сам вышел на ударную позицию, создал для себя возможность исключительно собственными силами, а во втором случае идеально прочитал ситуацию и оказался в нужном месте в нужный момент.

4. 20.10.1976. Киев. Кубок чемпионов. «Динамо» (Киев) – ПАОК (Греция) – 4:0. Голы Буряка: 14 (1:0), 22 (2:0).

В этом матче Буряк забил два первых гола своей команды. Они оказались похожими: каждый раз Леонид оказывался ловчее и сообразительнее защитников и кипера в борьбе в штрафной площадке греческого клуба. А потом товарищи по команде довели дело до разгрома. Отмечу, что более половины 2-го тайма гости играли вдесятером, однако все свои голы киевляне забили при равных составах.

5. 16.04.1978. Киев. Кубок СССР. «Динамо» (Киев) – «Черноморец» (Одесса) – 4:0. Голы Буряка: 4 (1:0), 68, с пенальти (3:0).

И опять Буряк забивает в составе «Динамо» в ворота одесситов, и снова на его счету – первый и третий голы в матче. Но на этот раз голы разнятся: первый – ударом головой после паса Олега Блохина, второй – с пенальти за фол против Виктора Колотова. Отмечу, что и в последнем голе в этой встрече Леонид Иосифович принял непосредственное участие: он мастерски подал угловой, после которого Михаил Фоменко забил, выиграв у одесситов борьбу на 2-м этаже.

6. 20.10.1979. Москва. Чемпионат СССР. «Торпедо» (Москва) – «Динамо» (Киев) – 0:4. Голы Буряка: 45, с пенальти (0:1), 72 (0:3).

Снова в активе Буряка первый и третий голы в матче. Сначала он реализовал пенальти, назначенный за фол на Владимире Веремееве, а в дальнейшем ударом с острого угла преобразовал в гол умелую передачу Анатолия Демьяненко. Между этими двумя голевыми достижениями Буряк отметился и ассистом, выведя Александра Бережного на свидание с голкипером автозаводцев Вячеславом Чановым.

7. 15.03.1980. Симферополь. Кубок СССР. «Динамо» (Киев) – «Кайрат» (Алма-Ата) – 2:0. Голы Буряка: 55 (1:0), 73, с пенальти (2:0).

А в этой игре на самом старте того памятного сезона забивал исключительно нынешний юбиляр. Сначала он мастерски поставил точку в длинной комбинации, в которой, кроме него, принимали участие Анатолий Коньков, Александр Бойко и Владимир Бессонов. Затем четко реализовал пенальти, назначенный за фол на Александре Хапсалисе. 10-тысячная аудитория ужгородского стадиона «Авангард» была в восторге! Отмечу, что вскоре после второго забитого гола динамовского диспетчера поменяли на Олега Серебрянского (так, действительно, чемпион СССР-83 в составе «Днепра» за три года до того выходил на поле и в динамовской футболке), и публика устроила любимцу стоячую овацию.

8. 31.10.1980. Киев. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) – «Спартак» (Москва) - 2:0. Голы Буряка: 4 (1:0), 73 (2:0).

О, этот овеянный легендами матч! Настоящий Хэллоуин для «Спартака» при 100-тысячной аудитории в столице Украины и мокро-снежной погоде. Ошибки Рината Дасаева и защитников красно-белых, настойчивость Буряка – и путь динамовцам к вожделенному чемпионству открыт! Кто-то скажет: автоголы, по крайней мере, во втором случае. И на табло, и в официальном протоколе авторство голов отдано динамовскому плеймейкеру. Не будем спорить с официозом, а просто освежим в памяти этот незабываемый вечер. И, кстати, впервые Буряк отличился двумя дублями в течение одного сезона!

9. 06.06.1981. Ленинград. Чемпионат СССР. «Зенит» (Ленинград) – «Динамо» (Киев) - 1:3. Голы Буряка: 2, с пенальти (0:1), 11 (0:2).

Это самый быстрый из дублей Буряка, который позволил киевлянам упрочить лидерство в турнирной таблице, а ленинградцев отбросил от еврокубковой зоны на приличное расстояние. Первый гол – четкая реализация пенальти, назначенного за нарушение правил на Александре Бойко. Второй гол – точный удар головой после ювелирного паса Владимира Веремеева. Отмечу, что Буряк не играл в предыдущем туре в Минске, а перед тем в поединке против действующих обладателей Кубка кубков – динамовцев Тбилиси – вышел на замену в середине 2-го тайма. Видимо, этот фактор повлиял на его жажду борьбы, ведь динамовский плеймейкер включился в игру с первых минут и практически сразу утолил жажду забитыми голами.

10. 29.09.1982. Киев. Кубок чемпионов. «Динамо» (Киев) – «Грассхопперс» (Швейцария) – 3:0. Голы Буряка: 17 (1:0), 90 (3:0).

И в очередной раз на счету диспетчера киевского клуба первый и третий голы его команды. Это самый поздний дубль Леонида Иосифовича: 29-летний полузащитник провел 2-й свой гол и одновременно 3-й гол «Динамо» в матче на 90-й минуте. Как скромно отмечает Буряк в своей книге «Горячие точки поля», рассказывая о той игре, «в этой встрече, на которую пришли без малого 100 тысяч киевлян, мне посчастливилось забить два мяча». Счастье – результат упорного труда! Первый гол – мощным ударом с игры с 20-метрового расстояния, а второй – со штрафного чуть ли не с 30 метров. А литературный соавтор Буряка журналист Михаил Михайлов подытожил свой отчет об этой игре для еженедельника «Футбол – Хоккей» удивительно метко: «Что и говорить, Буряк – это Буряк!»

***

Нередко Леонида Буряка во время его игровой карьеры подстерегали коварные травмы. В этом контексте мне вспоминается его возвращение после восстановления и реакция киевских трибун на выход динамовского диспетчера на поле. Бурная овация сопровождала его, как только полузащитника подзывал Валерий Васильевич Лобановский перед заменой. Более того, когда-то был свидетелем того, как экзальтированный динамовский болельщик, дождавшийся наконец выхода любимца на поле, едва ли не целовал экран во время массового просмотра футбола на одной из баз отдыха под Киевом! Вот какая народная любовь была к динамовскому плеймейкеру! Но от любви до ненависти… Его уход на сторону, в московское «Торпедо» в 1985 г.? Разумеется, в Киеве такой шаг не приветствовали и устроили настоящую обструкцию неоавтозаводцу во время очного поединка между динамовцами и торпедовцами на Республиканском стадионе столицы Украины. Как бы то ни было, но в конце концов определенная недосказанность в игровой карьере Буряка в Киеве осталась. Вполне мог он стать, как и Олег Блохин, 2-кратным обладателем Кубка кубков, однако пошел другим путем. Но с тех пор прошло немало времени, а признаки мировой между динамовской торсидой и Буряком наметились уже в 1987-м, когда легендарный плеймейкер перебрался в «Металлист». И тогда, в майском Киеве более чем 50-тысячная киевская аудитория во время представления команды гостей аплодировала «семерке» харьковчан. А сам Буряк, кстати, провел неплохую игру и при счете 1:2 вполне мог уравнять шансы команд, однако мяч после его удара угодил в перекладину…

«…О, Ленечка!» – седовласый мужчина в парке возле киевского стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского заприметил знакомую стройную фигуру и поприветствовал кумира. Это было уже через много лет после окончания Буряком игровой карьеры. Но он, как и прежде, совершал пробежку по центру Киева. Никакого лишнего веса, по-прежнему подтянут, спортивен, целеустремлен. И недаром «и Молдаванка, и Пересыпь обожают Леню Буряка!». Под кого еще переделают знаменитый хит! Искренние поздравления с юбилеем, Легенда! Желаю увидеть настоящее возрождение украинского футбола! Чтобы «счастливое футбольное время» (как определено наше футбольное славнолетье в названии еще одной книги авторства Леонида Буряка) вернулось!

Алексей РЫЖКОВ