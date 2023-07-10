Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЯТОВ: «Понимал, что стану тренером, и психологически был к этому готов»
Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 14:59 | Обновлено 10 июля 2023, 15:03
300
0

ПЯТОВ: «Понимал, что стану тренером, и психологически был к этому готов»

Голкипер – о своем решении относительно дальнейшей карьеры

10 июля 2023, 14:59 | Обновлено 10 июля 2023, 15:03
300
0
ПЯТОВ: «Понимал, что стану тренером, и психологически был к этому готов»
ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

39-летний Андрей Пятов рассказал о решении относительно завершения своей игровой карьеры и прокомментировал старт тренерской деятельности.

– Какие ощущения в новом амплуа? Еще года два назад я понял, что время идет и момент тренерства скоро наступит. Поговорили с женой, с семьей, и я сделал вывод, что готов к этому.

– Поделитесь впечатлениями о своих первых днях в качестве тренера.

– Скажу, что это очень интересно. Благодарен Патрику ван Леувену за то, что тепло ко мне относится, как и Деннис Гентенар, тренер вратарей. Голландская школа – это что-то новое для меня. Также вижу, как команда работает, есть определенные тактические новинки. Я в восторге!

– Насколько сложным психологически является переход от карьеры игрока к тренерству?

– Давайте говорить честно: я уже почти не играл последние два года – провел где-то игр 15 за прошлые сезоны. Поэтому понимал, что уже стану тренером, и психологически был к этому готов. Нет такого, что на меня что-то давит. Получил тренерскую лицензию В, сейчас заканчиваю на вратарскую В и буду делать следующий шаг – начну обучение на лицензию А. У меня амбициозные цели – хочу расти вместе с командой, воспитать много замечательных вратарей. Хочется этого достичь, есть такой запал. А что будет дальше – увидим.

– До того как принять решение войти в тренерский штаб был разговор с Дарио Срной. О чем говорили?

– Он сказал, что это футбольная жизнь и хорошо, когда есть такая возможность - остаться в родном клубе, где все мне знакомы, где я всех люблю и продолжаю работать. Это поможет мне как тренеру, потому что не каждому игроку дается шанс после окончания карьеры оставаться в тонусе. Это важно, потому что футбол – моя жизнь, я уже 20 лет так живу. Я же говорю, что поговорил с Дарио, с Сергеем Анатольевичем Палкиным, с женой и детьми и принял решение. Спасибо всем за поддержку, а особенно – моей семье.

– Накануне состоялся первый спарринг на сборах, где сыграли голкиперы Денис Твардовский и Тимур Пузанков. Что можно сказать о молодом поколении наших вратарей?

– Вы же знаете, я всегда буду защищать и любить своих вратарей, потому что каждый человек, каждый голкипер - это индивидуальность. К каждому нужен свой подход: в психологии, технике, физике - много аспектов. Поэтому мы работаем. Что касается первого спарринга, то где-то было хорошо, где-то что-то не получилось – мы уже обсудили некоторые проблемы, которые были в игре и ногами, и руками. Это наша обычная работа, и я уже как тренер могу где-то подсказать, где-то направить. Мы это с Деннисом Гентенаром обсуждаем, чтобы у нас было общее понимание.

– Находясь в тренировочном процессе, на каких моментах следует сосредоточиться, чтобы хорошо подготовиться к сезону?

– Это знает только главный тренер, а я пока тоже только три дня в команде – изучаю, в какой футбол любит играть Мистер. Мне это тоже интересно. Но не могу давать советы главному тренеру. Он готовит команду, а мы – его команда тренеров – помогаем. Как оно будет, то покажут чемпионат и еврокубки.

– Но каким вы видите «Шахтер» в этом сезоне?

– У «Шахтера» всегда максимальные цели – это выход из группы Лиги чемпионов, чемпионство и Кубок. На всех направлениях - только победа!

По теме:
Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил арендное соглашение Булезы
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов завершил карьеру
Андрей Пятов Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
Футбол | 10 июля 2023, 07:38 16
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»

Футбольный эксперт – о назначении ван Леувена на пост наставника «горняков»

ВИДЕО. Первые слова Мейсона Маунта после трансфера в Манчестер Юнайтед
Футбол | 10 июля 2023, 13:38 0
ВИДЕО. Первые слова Мейсона Маунта после трансфера в Манчестер Юнайтед
ВИДЕО. Первые слова Мейсона Маунта после трансфера в Манчестер Юнайтед

Полузащитник «Челси» стал игроком другого клуба

Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
Теннис | 09.07.2023, 16:22
Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 09.07.2023, 22:55
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
БУРЯК: «Не знаю, что должно произойти, чтобы нивелировать ненависть к рф»
Футбол | 10.07.2023, 11:31
БУРЯК: «Не знаю, что должно произойти, чтобы нивелировать ненависть к рф»
БУРЯК: «Не знаю, что должно произойти, чтобы нивелировать ненависть к рф»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ ответил Мбаппе: «Или контракт, или трансфер. Так уходят великие»
ПСЖ ответил Мбаппе: «Или контракт, или трансфер. Так уходят великие»
09.07.2023, 16:10 7
Футбол
Три причины. Почему Шахтер не захотел выкупить контракт Михайличенко
Три причины. Почему Шахтер не захотел выкупить контракт Михайличенко
09.07.2023, 03:28 13
Футбол
Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
09.07.2023, 22:59 4
Теннис
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 9 июля
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 9 июля
09.07.2023, 07:45
Теннис
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
10.07.2023, 04:22 1
Теннис
ВИДЕО. Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам
ВИДЕО. Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам
08.07.2023, 22:23 17
Война
Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0. Финал Евро-2023. Видео гола и обзор матча
Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0. Финал Евро-2023. Видео гола и обзор матча
08.07.2023, 22:10
Футбол
С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче
С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче
08.07.2023, 20:35 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем