ПЯТОВ: «Понимал, что стану тренером, и психологически был к этому готов»

39-летний Андрей Пятов рассказал о решении относительно завершения своей игровой карьеры и прокомментировал старт тренерской деятельности.

– Какие ощущения в новом амплуа? Еще года два назад я понял, что время идет и момент тренерства скоро наступит. Поговорили с женой, с семьей, и я сделал вывод, что готов к этому.

– Поделитесь впечатлениями о своих первых днях в качестве тренера.

– Скажу, что это очень интересно. Благодарен Патрику ван Леувену за то, что тепло ко мне относится, как и Деннис Гентенар, тренер вратарей. Голландская школа – это что-то новое для меня. Также вижу, как команда работает, есть определенные тактические новинки. Я в восторге!

– Насколько сложным психологически является переход от карьеры игрока к тренерству?

– Давайте говорить честно: я уже почти не играл последние два года – провел где-то игр 15 за прошлые сезоны. Поэтому понимал, что уже стану тренером, и психологически был к этому готов. Нет такого, что на меня что-то давит. Получил тренерскую лицензию В, сейчас заканчиваю на вратарскую В и буду делать следующий шаг – начну обучение на лицензию А. У меня амбициозные цели – хочу расти вместе с командой, воспитать много замечательных вратарей. Хочется этого достичь, есть такой запал. А что будет дальше – увидим.

– До того как принять решение войти в тренерский штаб был разговор с Дарио Срной. О чем говорили?

– Он сказал, что это футбольная жизнь и хорошо, когда есть такая возможность - остаться в родном клубе, где все мне знакомы, где я всех люблю и продолжаю работать. Это поможет мне как тренеру, потому что не каждому игроку дается шанс после окончания карьеры оставаться в тонусе. Это важно, потому что футбол – моя жизнь, я уже 20 лет так живу. Я же говорю, что поговорил с Дарио, с Сергеем Анатольевичем Палкиным, с женой и детьми и принял решение. Спасибо всем за поддержку, а особенно – моей семье.

– Накануне состоялся первый спарринг на сборах, где сыграли голкиперы Денис Твардовский и Тимур Пузанков. Что можно сказать о молодом поколении наших вратарей?

– Вы же знаете, я всегда буду защищать и любить своих вратарей, потому что каждый человек, каждый голкипер - это индивидуальность. К каждому нужен свой подход: в психологии, технике, физике - много аспектов. Поэтому мы работаем. Что касается первого спарринга, то где-то было хорошо, где-то что-то не получилось – мы уже обсудили некоторые проблемы, которые были в игре и ногами, и руками. Это наша обычная работа, и я уже как тренер могу где-то подсказать, где-то направить. Мы это с Деннисом Гентенаром обсуждаем, чтобы у нас было общее понимание.

– Находясь в тренировочном процессе, на каких моментах следует сосредоточиться, чтобы хорошо подготовиться к сезону?

– Это знает только главный тренер, а я пока тоже только три дня в команде – изучаю, в какой футбол любит играть Мистер. Мне это тоже интересно. Но не могу давать советы главному тренеру. Он готовит команду, а мы – его команда тренеров – помогаем. Как оно будет, то покажут чемпионат и еврокубки.

– Но каким вы видите «Шахтер» в этом сезоне?

– У «Шахтера» всегда максимальные цели – это выход из группы Лиги чемпионов, чемпионство и Кубок. На всех направлениях - только победа!