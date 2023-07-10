Стало известно место проведения матча отбора Мальта – Украина
Команду Сергея Реброва примут в в поселке Та-Кали на Национальном стадионе
Матч 8-го тура отборочного турнира Евро-2024 Мальта – Украина, который запланирован на 17 октября текущего года, состоится в поселке Та-Кали на Национальном стадионе.
Эта арена является самым главным стадионом Мальты, который способен вместить на своих трибунах около 17 000 болельщиков.
19 июня в матче 4-го тура квалификации Евро-2024 в Трнаве (Словакия) Украина минимально одолела Мальту (1:0).
Отметим, что сборная Украины после трех сыгранных матчей имеет в своем активе 6 очков, команда Мальты сыграла уже 4 матча и все проиграла.
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