Стало известно место проведения матча отбора Мальта – Украина

Матч 8-го тура отборочного турнира Евро-2024 Мальта – Украина, который запланирован на 17 октября текущего года, состоится в поселке Та-Кали на Национальном стадионе.

Эта арена является самым главным стадионом Мальты, который способен вместить на своих трибунах около 17 000 болельщиков.

19 июня в матче 4-го тура квалификации Евро-2024 в Трнаве (Словакия) Украина минимально одолела Мальту (1:0).

Отметим, что сборная Украины после трех сыгранных матчей имеет в своем активе 6 очков, команда Мальты сыграла уже 4 матча и все проиграла.