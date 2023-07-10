ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил арендное соглашение Булезы

Футбольный клуб «Минай» подписал годовое арендное соглашение с левым защитником «Шахтера» Андреем Булезой.

19-летний футболист присоединился к закарпатцам во втором круге прошлого сезона. Его дебют в «Минае» и УПЛ в целом состоялся 6 марта 2023 года в матче против «Львова«. За это время Булеза сыграл в 14 матчах и отдал одну результативную передачу в игре против «Ворсклы» (2:0). Андрей – самый молодой дебютант «Миная» в УПЛ. Свой первый матч в украинской «элите» он сыграл в возрасте 19 лет 1 месяца и 9 дней.

Также «Минай» заключил новое годовое соглашение с нападающим Олегом Вишневским. Всего в составе закарпатской команды 27-летний форвард провел 41 матч, забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи.

9 июля «Минай» одержал волевую победу над «Хустом» в спарринге.