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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 13:05 | Обновлено 10 июля 2023, 13:12
491
1

ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил арендное соглашение Булезы

Также закарпатцы заключили новое годовое соглашение с нападающим Олегом Вишневским

10 июля 2023, 13:05 | Обновлено 10 июля 2023, 13:12
491
1
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил арендное соглашение Булезы
ФК Минай. Андрей Булеза

Футбольный клуб «Минай» подписал годовое арендное соглашение с левым защитником «Шахтера» Андреем Булезой.

19-летний футболист присоединился к закарпатцам во втором круге прошлого сезона. Его дебют в «Минае» и УПЛ в целом состоялся 6 марта 2023 года в матче против «Львова«. За это время Булеза сыграл в 14 матчах и отдал одну результативную передачу в игре против «Ворсклы» (2:0). Андрей – самый молодой дебютант «Миная» в УПЛ. Свой первый матч в украинской «элите» он сыграл в возрасте 19 лет 1 месяца и 9 дней.

Также «Минай» заключил новое годовое соглашение с нападающим Олегом Вишневским. Всего в составе закарпатской команды 27-летний форвард провел 41 матч, забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи.

9 июля «Минай» одержал волевую победу над «Хустом» в спарринге.

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Олег Вишневский Минай Андрей Булеза Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Минай
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Gargantua
к вопросу о Булезе как замене Михайличенко
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