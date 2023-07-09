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Минай
09.07.2023 17:00 – FT 3 : 1
Хуст
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Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 19:22 | Обновлено 09 июля 2023, 20:01
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Минай одержал волевую победу над Хустом в спарринге

В закарпатском дерби победила команда УПЛ

09 июля 2023, 19:22 | Обновлено 09 июля 2023, 20:01
280
0
Минай одержал волевую победу над Хустом в спарринге
ФК Хуст

Подопечные Владимира Шарана одержали первую победу в контрольных матчах этого лета.

После ничьей с «Металлистом» и поражения от «Днепра-1» минайцы победили перволиговый «Хуст».

Контрольный матч

«Минай» – «Хуст» – 3:1
Голы: Одарюк (21), Твердохлеб (40) Петько (45) – Луцив (10)

«Минай»: Бандура, Петько, Немчанинов, Булеза, Твердохлеб, Вишневский и 5 игроков на просмотре. Во втором тайме на замены выходили: Кемкин, Ю.Кравчук, Рогозинский, Леднев, Демиденко, Гечев, Чуев, Голуб.

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Минай Хуст контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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