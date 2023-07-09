Минай одержал волевую победу над Хустом в спарринге

Подопечные Владимира Шарана одержали первую победу в контрольных матчах этого лета.

После ничьей с «Металлистом» и поражения от «Днепра-1» минайцы победили перволиговый «Хуст».

Контрольный матч

«Минай» – «Хуст» – 3:1

Голы: Одарюк (21), Твердохлеб (40) Петько (45) – Луцив (10)

«Минай»: Бандура, Петько, Немчанинов, Булеза, Твердохлеб, Вишневский и 5 игроков на просмотре. Во втором тайме на замены выходили: Кемкин, Ю.Кравчук, Рогозинский, Леднев, Демиденко, Гечев, Чуев, Голуб.