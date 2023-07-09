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Украина. Премьер лига09 июля 2023, 19:22 | Обновлено 09 июля 2023, 20:01
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Минай одержал волевую победу над Хустом в спарринге
В закарпатском дерби победила команда УПЛ
09 июля 2023, 19:22 | Обновлено 09 июля 2023, 20:01
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Подопечные Владимира Шарана одержали первую победу в контрольных матчах этого лета.
После ничьей с «Металлистом» и поражения от «Днепра-1» минайцы победили перволиговый «Хуст».
Контрольный матч
«Минай» – «Хуст» – 3:1
Голы: Одарюк (21), Твердохлеб (40) Петько (45) – Луцив (10)
«Минай»: Бандура, Петько, Немчанинов, Булеза, Твердохлеб, Вишневский и 5 игроков на просмотре. Во втором тайме на замены выходили: Кемкин, Ю.Кравчук, Рогозинский, Леднев, Демиденко, Гечев, Чуев, Голуб.
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