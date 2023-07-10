ФОТО. Назад в 90-е. Мудрик принял участие в представлении новой формы Челси

«Челси» представил домашний комплект на сезон 2023/24, выполненный в классическом дизайне с добавлением белого цвета к синему. Технический спонсор – компания Nike. На одном из фото появился украинский легионер Михаил Мудрик.

Комплект призван отдать должное славному выступлению команды в сезоне 97/98 годов. Кубок обладателей кубков УЕФА был завоеван благодаря Джанфранко Дзоле, Деннису Уайзу, Роберто Ди Маттео и многим другим легендам клуба. Также в этот период команда выиграла Кубок лиги и Суперкубок УЕФА.

«Дизайн футболок сезона 23/24 напоминает об особом прошлом, а дополнительные золотые детали, включая переливающийся герб, подчеркивают престиж и гламур знаменитой King’s Road в 90-е годы. Переливающийся золотом лев рычит на футболке, символизируя престиж и историю «Челси», – сказано в пресс-релизе.