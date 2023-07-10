Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над Викторией Азаренко в четвертом круге Уимблдонского турнира (2:6, 6:4, 7:6) прокомментировала то, что болельщики освистали ее соперницу после матча.

– Вас удивила враждебность трибун по отношению к Азаренко?

– Каждый игрок, который проигрывает, и не жмет руку сопернику, его освистывают, мне кажется. Була бы другая реакция, если бы я проиграла, я не знаю.

В Париже все было именно так. В других матчах у меня была невероятная поддержка. Но в четвертьфинале меня освистали на корте.

– Мне кажется, зрители могли подумать, что это она не пожала вам руку.

– Так же, как и в Париже. Я все время об этом говорю. Я уже неоднократно говорила, что пока российские войска не уйдут из Украины и мы не вернем свои территории, я жать им руки не собираюсь.