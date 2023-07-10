Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Уимблдон
10 июля 2023, 11:57 | Обновлено 10 июля 2023, 12:00
2938
3

Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам

Зрители на трибунах должны с этим смириться

10 июля 2023, 11:57 | Обновлено 10 июля 2023, 12:00
2938
3
Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Виктория Азаренко

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над Викторией Азаренко в четвертом круге Уимблдонского турнира (2:6, 6:4, 7:6) прокомментировала то, что болельщики освистали ее соперницу после матча.

Вас удивила враждебность трибун по отношению к Азаренко?
– Каждый игрок, который проигрывает, и не жмет руку сопернику, его освистывают, мне кажется. Була бы другая реакция, если бы я проиграла, я не знаю.

В Париже все было именно так. В других матчах у меня была невероятная поддержка. Но в четвертьфинале меня освистали на корте.

Мне кажется, зрители могли подумать, что это она не пожала вам руку.
– Так же, как и в Париже. Я все время об этом говорю. Я уже неоднократно говорила, что пока российские войска не уйдут из Украины и мы не вернем свои территории, я жать им руки не собираюсь.

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Виктория Азаренко Элина Свитолина Уимблдон-2023
Источник ASAP text
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Комментарии 3
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Alexx
Умничка а говорили что спорт и политика не совместимы .еще и как совместимы 
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+4
Галина Кулик
Чітко і зрозуміло
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+3
Alexander Киев
Гарна позиція! Браво Еліна
Ответить
+2
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