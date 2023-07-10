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  4. Костюк / Аревало – Маррей / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
10 июля 2023, 11:21 |
430
0

Костюк / Аревало – Маррей / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга микста на Уимблдоне

10 июля 2023, 11:21 |
430
0
Костюк / Аревало – Маррей / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка в дуэте с Марсело Аревало из Сальвадора сыграют с парой Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд (Великобритания / США). Встреча состоится 4-м запуском на корте №18 после матча Думбия / Ребуль – Мело / Пирс. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победители матча Жан-Жульен Роер / Эна Шибахара – Матве Мидделкооп / Альдила Сутджиади.

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Источник Sport.ua
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