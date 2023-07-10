Костюк / Аревало – Маррей / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга микста на Уимблдоне
10 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.
Во втором раунде украинка в дуэте с Марсело Аревало из Сальвадора сыграют с парой Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд (Великобритания / США). Встреча состоится 4-м запуском на корте №18 после матча Думбия / Ребуль – Мело / Пирс. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
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Далее по сетке победители матча Жан-Жульен Роер / Эна Шибахара – Матве Мидделкооп / Альдила Сутджиади.
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