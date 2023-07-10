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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух ведет переговоры с опытными новичками»
Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 11:05 |
158
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух ведет переговоры с опытными новичками»

Главный тренер львовской команды – о планах клуба

10 июля 2023, 11:05 |
158
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух ведет переговоры с опытными новичками»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Во время июльского этапа подготовки к новому сезону львовский «Рух» отличается тем, что запланировал проведение ряда спаррингов из расчета по два в день.

В беседе с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Руха» Виталий Пономарев уточнил, с какой целью это было сделано, а также рассказал о функционировании дочерней команды, которая будет выступать во Второй лиге.

– С проведением спаренных контрольных матчей это была моя идея. Потому что на этом этапе важно, чтобы каждый футболист имел максимальную игровую практику. Определились с двумя конкретными составами, игроки которых могут все 90 минут демонстрировать свое умение.

– Возможна ли ротация в этих составах?
– Да, только уже ближе к старту сезона. Пока скрупулезно анализируются действия каждого исполнителя, затем будем определять, в каких звеньях он будет приносить наибольшую пользу, а уже дальше наигрывать состав и готовить схемы под конкретного соперника.

– Пока «Рух» победил во всех трех сыгранных спаррингах.
– Конечно, победы придают уверенности в своих силах и вдохновения, но сегодня результат – не главное.

– Рассчитываете ли в новом сезоне на Алексея Сыча, который хорошо проявил себя на молодежном Евро и вернулся из аренды из Бельгии?
– Это не ко мне. Клубное руководство будет решать останется ли Сыч в команде.

– Чем вы объясняете пассивность «Руха» на трансферном рынке, ведь в расположении основной команды на июльском сборе было замечено лишь нескольких игроков молодежного состава.
– Я знаю, что ведутся переговоры с более опытными потенциальными новичками и надеюсь, что усиление будет.

– Тогда напоследок скажите кто возглавил еще одну команду мастеров из структуры львовского ФК «Рух–2», которая будет выступать во Второй лиге и где будет принимать она соперников?
– Пока эти вопросы в стадии решения. Ожидается, что на этой неделе футболистам «Руха–2» представят главного тренера, что касается места проведения домашних матчей, то вероятнее всего, что это стадион имени Богдана Маркевича в Винниках, или спорткомплекс университета физической культуры во Львове.

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Источник Sport.ua
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