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  4. Расширили чемпионат. Во Вторую лиги включили двух участников
Украина. Вторая лига
06 июля 2023, 15:50 |
1142
0

Расширили чемпионат. Во Вторую лиги включили двух участников

Карпаты и Рух заявили свои резервные команды

06 июля 2023, 15:50 |
1142
0
Расширили чемпионат. Во Вторую лиги включили двух участников
ПФЛ

ПФЛ объявила о том, что состав Второй лиги сезона 2023/24 будет расширен на два участника – в чемпионате сыграют «Карпаты-2» и «Рух-2».

Ранее заявки на участие в чемпионате подали 13 клубов. Ожидалось, что ПФЛ попробует найти еще одного участника, чтобы было парное количество команд для упрощения календаря, но в итоге Вторую лиги дополнили резервными командами «Карпат» и «Руха».

В чемпионате сыграют Васт, Дружба, Звягель, Кремень-2, Кудровка, Локомотив Киев, Металлург-2, Нива В, Реал Фарма, Скала 1911, Тростянец, Чайка, ЮКСА, Карпаты-2, Рух-2.

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Вторая лига Украины Карпаты Львов Рух Львов
Источник ПФЛ
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