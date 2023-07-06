Расширили чемпионат. Во Вторую лиги включили двух участников

ПФЛ объявила о том, что состав Второй лиги сезона 2023/24 будет расширен на два участника – в чемпионате сыграют «Карпаты-2» и «Рух-2».

Ранее заявки на участие в чемпионате подали 13 клубов. Ожидалось, что ПФЛ попробует найти еще одного участника, чтобы было парное количество команд для упрощения календаря, но в итоге Вторую лиги дополнили резервными командами «Карпат» и «Руха».

В чемпионате сыграют Васт, Дружба, Звягель, Кремень-2, Кудровка, Локомотив Киев, Металлург-2, Нива В, Реал Фарма, Скала 1911, Тростянец, Чайка, ЮКСА, Карпаты-2, Рух-2.