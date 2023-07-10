Украина. Премьер лига10 июля 2023, 10:39 | Обновлено 10 июля 2023, 10:55
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ВИДЕО. Футбольные вопросы о Динамо. Бомбардиры, рекорды и факты
Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика
10 июля 2023, 10:39 | Обновлено 10 июля 2023, 10:55
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Пока сезон на паузе, можно немного разомнуться футбольной викториной. Попытайтесь дать ответ на все вопросы о «Динамо» в новом выпуске футбольного квиза.
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