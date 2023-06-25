Другие новости25 июня 2023, 12:57 | Обновлено 25 июня 2023, 13:03
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ВИДЕО. Пиво, Алилуя, Бандиты. Самые удивительные названия футбольных клубов
Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика
25 июня 2023, 12:57 | Обновлено 25 июня 2023, 13:03
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От «Бандитов» до «Санта-Клауса» и «Кофе». Какие самые удивительные и смешные названия футбольных клубов в мире? Собрали самые лучшие образцы футбольного нейминга в видео.
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