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25 июня 2023, 12:57 | Обновлено 25 июня 2023, 13:03
1111
0

ВИДЕО. Пиво, Алилуя, Бандиты. Самые удивительные названия футбольных клубов

Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика

25 июня 2023, 12:57 | Обновлено 25 июня 2023, 13:03
1111
0
ВИДЕО. Пиво, Алилуя, Бандиты. Самые удивительные названия футбольных клубов
Sport.ua

От «Бандитов» до «Санта-Клауса» и «Кофе». Какие самые удивительные и смешные названия футбольных клубов в мире? Собрали самые лучшие образцы футбольного нейминга в видео.

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Источник Sport.ua
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