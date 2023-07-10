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  4. Костюк / Русе – Колодзиёва / Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
10 июля 2023, 10:28 |
253
0

Костюк / Русе – Колодзиёва / Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на Уимблдоне

10 июля 2023, 10:28 |
253
0
Костюк / Русе – Колодзиёва / Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

10 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против чешского тандема Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова. Встреча состоится первым запуском на корте №17. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Победительницы в следующем раунде сразятся против третьего сеяного тандема Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия).

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Источник Sport.ua
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