Костюк / Русе – Колодзиёва / Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на Уимблдоне
10 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.
Во втором раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против чешского тандема Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова. Встреча состоится первым запуском на корте №17. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
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Победительницы в следующем раунде сразятся против третьего сеяного тандема Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия).
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