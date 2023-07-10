Люк ШОУ – де Хеа: «Будем скучать по тебе, но не по твоей музыке»

27-летний защитник английского «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу попрощался с испанским вратарем Давидом де Хеа, покинувшим «красных дьяволов».

«Играть вместе с тобой последние девять лет было честью. Легенда «Юнайтед». Удачи на новом этапе, будем скучать по тебе (но не по твоей музыке)», - написал Шоу в своем Instagram.

32-летний Де Хеа выступал за МЮ с 2011 года. Отыграл за команду 545 матчей, выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.