Черноморец еще не принял решение о подписании Грисьо

Как стало известно Sport.ua, на просмотре в «Черноморце» находится только один потенциальный новичок – универсал Максим Грисьо из «Львова».

Тренерский штаб планировал определиться останется ли Грисьо в команде после спарринга с ЛНЗ (0:0) 8 июля, но игрок из-за травмы не смог принять участия в матче.

Теперь решение по Грисю переносится на 12 июля, когда одесситы будут принимать винницкую «Ниву», конечно, при условии, что футболист восстановится после повреждения.

По сообщению нашего источника, на этой неделе в тренировочном лагере «Черноморца» появятся Максим Брагару и Владимир Салюк, уже вернувшиеся из молодежного Евро, но которым предоставили несколько дней отдыха.