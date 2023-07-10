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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 09:21 | Обновлено 10 июля 2023, 09:28
192
0

Черноморец еще не принял решение о подписании Грисьо

Универсал со «Львова» продолжает проходить просмотр

10 июля 2023, 09:21 | Обновлено 10 июля 2023, 09:28
192
0
Черноморец еще не принял решение о подписании Грисьо
ФК Карпаты Львов. Максим Грисьо

Как стало известно Sport.ua, на просмотре в «Черноморце» находится только один потенциальный новичок – универсал Максим Грисьо из «Львова».

Тренерский штаб планировал определиться останется ли Грисьо в команде после спарринга с ЛНЗ (0:0) 8 июля, но игрок из-за травмы не смог принять участия в матче.

Теперь решение по Грисю переносится на 12 июля, когда одесситы будут принимать винницкую «Ниву», конечно, при условии, что футболист восстановится после повреждения.

По сообщению нашего источника, на этой неделе в тренировочном лагере «Черноморца» появятся Максим Брагару и Владимир Салюк, уже вернувшиеся из молодежного Евро, но которым предоставили несколько дней отдыха.

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Максим Грисьо Львов Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
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