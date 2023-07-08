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Товарищеские матчи
Черноморец
08.07.2023 17:00 – FT 0 : 0
ЛНЗ
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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 19:25 | Обновлено 08 июля 2023, 20:26
1259
0

Гол отменили. Черноморец и ЛНЗ расписали мировую в товарищеском матче

Игра завершилась со счетом 0:0

08 июля 2023, 19:25 | Обновлено 08 июля 2023, 20:26
1259
0
Гол отменили. Черноморец и ЛНЗ расписали мировую в товарищеском матче
ФК ЛНЗ Черкассы

В субботу, 8 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Черноморец» и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 37-й минуте матча одесситы вышли вперед, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

Видеотрансляция поединка не проводилась. Матч прошел в Одессе.

Товарищеский матч. 8 июня

Черноморец – ЛНЗ Черкассы –0:0

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Источник Sport.ua
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