Гол отменили. Черноморец и ЛНЗ расписали мировую в товарищеском матче

В субботу, 8 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Черноморец» и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 37-й минуте матча одесситы вышли вперед, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

Видеотрансляция поединка не проводилась. Матч прошел в Одессе.

Товарищеский матч. 8 июня

Черноморец – ЛНЗ Черкассы –0:0