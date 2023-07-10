Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Нужно сократить количество игроков в заявке»

Новоиспеченный главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о вингере Рахиме Стерлинге.

«Речь идет о действительно хорошем игроке. Но из-за обстоятельств в клубе иногда игроку нелегко быстро адаптироваться и показать ту же результативность, которую он демонстрировал в другой команде.

Мы чувствуем ответственность за создание нужной обстановки. Нам нужно сократить количество игроков в заявке, потому что она была слишком большой. Это явно не поспособствовало прогрессу новичков, которые приехали с определенными ожиданиями», - сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что «Челси» нацелился на молодого форварда «Арсенала».