Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Нужно сократить количество игроков в заявке»
Новый наставник «Челси» анонсировал чистку состава
Новоиспеченный главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о вингере Рахиме Стерлинге.
«Речь идет о действительно хорошем игроке. Но из-за обстоятельств в клубе иногда игроку нелегко быстро адаптироваться и показать ту же результативность, которую он демонстрировал в другой команде.
Мы чувствуем ответственность за создание нужной обстановки. Нам нужно сократить количество игроков в заявке, потому что она была слишком большой. Это явно не поспособствовало прогрессу новичков, которые приехали с определенными ожиданиями», - сказал Почеттино.
Ранее сообщалось, что «Челси» нацелился на молодого форварда «Арсенала».
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