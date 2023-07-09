Челси нацелился на молодого форварда Арсенала

По информации британских СМИ, «Челси» открыл переговоры с «Арсеналом» по 22-летнему форварду Фоларину Балогану, который не входит в планы тренера Микеля Артеты.

Игрок минувший сезон на правах аренды выступал в «Реймсе», забив 21 гол.

На Балогана претендуют итальянские, немецкие и французские клубы, и «Арсенал» предпочел бы его продать не конкуренту, однако «Челси» работает над трансфером.