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Англия
09 июля 2023, 17:25 |
887
0

Челси нацелился на молодого форварда Арсенала

Фоларин Балоган может перебраться в состав Синих

09 июля 2023, 17:25 |
887
0
Челси нацелился на молодого форварда Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, «Челси» открыл переговоры с «Арсеналом» по 22-летнему форварду Фоларину Балогану, который не входит в планы тренера Микеля Артеты.

Игрок минувший сезон на правах аренды выступал в «Реймсе», забив 21 гол.

На Балогана претендуют итальянские, немецкие и французские клубы, и «Арсенал» предпочел бы его продать не конкуренту, однако «Челси» работает над трансфером.

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Источник Sky Sports
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