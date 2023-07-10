Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал назначение бывшего наставника «Зари» Патрика ван Леувена на пост главного тренера донецкого «Шахтера».

«Я полностью согласен с ван Леувеном, что «Шахтер» будет играть в комбинационный футбол и очень быстро. Но это всегда опасно и всегда красиво, как во времена Луческу в «Шахтера». Но тут вопрос, сколько времени пройдет, пока игроки начнут так играть.

Мне кажется, «Шахтер» можно уже поздравлять с победой в чемпионате. Ван Леувен – серьезный тренер, умеет разговаривать, находить подходы к футболистам», - сказал Леоненко.