Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
Футбольный эксперт – о назначении ван Леувена на пост наставника «горняков»
Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал назначение бывшего наставника «Зари» Патрика ван Леувена на пост главного тренера донецкого «Шахтера».
«Я полностью согласен с ван Леувеном, что «Шахтер» будет играть в комбинационный футбол и очень быстро. Но это всегда опасно и всегда красиво, как во времена Луческу в «Шахтера». Но тут вопрос, сколько времени пройдет, пока игроки начнут так играть.
Мне кажется, «Шахтер» можно уже поздравлять с победой в чемпионате. Ван Леувен – серьезный тренер, умеет разговаривать, находить подходы к футболистам», - сказал Леоненко.
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