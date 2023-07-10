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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 07:38 | Обновлено 10 июля 2023, 08:15
1217
3

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»

Футбольный эксперт – о назначении ван Леувена на пост наставника «горняков»

10 июля 2023, 07:38 | Обновлено 10 июля 2023, 08:15
1217
3
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
ФК Шахтер Донецк. Патрик ван Леувен

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал назначение бывшего наставника «Зари» Патрика ван Леувена на пост главного тренера донецкого «Шахтера».

«Я полностью согласен с ван Леувеном, что «Шахтер» будет играть в комбинационный футбол и очень быстро. Но это всегда опасно и всегда красиво, как во времена Луческу в «Шахтера». Но тут вопрос, сколько времени пройдет, пока игроки начнут так играть.

Мне кажется, «Шахтер» можно уже поздравлять с победой в чемпионате. Ван Леувен – серьезный тренер, умеет разговаривать, находить подходы к футболистам», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Патрик ван Леувен Шахтер Донецк
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 3
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west-ukr5555
Вітя, постав на перемогу Шахти останню свою ще не пропиту штуку баксів. Чи стрьомно?
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+3
potemkin78
с каких это пор он стал серьёзным тренером? он был или тренером молодёжки или администратором
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0
Злий Глобинець
Цей Леоненко вже задовбав. Коли відпрацьовував експертом на Футболах, то там його хоч інші стримували від дурнуватих безапеляційних заяв. А тепер, коли став самостійним спорт-блогером, взагалі віщає "без гальм". 
Що сказати в цьому випадку? "Не кажи "ГОП", поки не перескочеш", або "Курчат по осені рахують".
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-1
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