Гарет БЭЙЛ: «Роналду злился, если не забивал. Даже когда мы выигрывали 5:0»

Бывший вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал о слабых сторонах своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.

«У него были свои слабости, конечно. Если мы выигрывали 5:0, но он не забивал, то расстраивался, в раздевалке кидал бутсы, это было видно. Но в то же время он всегда благодарил команду, если выигрывал личный трофей - например, Золотой мяч», - сказал Роналду.

Напомним, Бэйл и Роналду выступали вместе за «Реал» с 2013 по 2018 годы. За этот период вместе с клубом они выиграли четыре Лиги чемпионов.

В январе 2023 года Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры.