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  4. Гарет БЭЙЛ: «Роналду злился, если не забивал. Даже когда мы выигрывали 5:0»
Испания
10 июля 2023, 07:03 | Обновлено 10 июля 2023, 07:15
375
0

Гарет БЭЙЛ: «Роналду злился, если не забивал. Даже когда мы выигрывали 5:0»

Криштиану стремился отличаться голом в каждом матче

10 июля 2023, 07:03 | Обновлено 10 июля 2023, 07:15
375
0
Гарет БЭЙЛ: «Роналду злился, если не забивал. Даже когда мы выигрывали 5:0»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Гарет Бэйл

Бывший вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал о слабых сторонах своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.

«У него были свои слабости, конечно. Если мы выигрывали 5:0, но он не забивал, то расстраивался, в раздевалке кидал бутсы, это было видно. Но в то же время он всегда благодарил команду, если выигрывал личный трофей - например, Золотой мяч», - сказал Роналду.

Напомним, Бэйл и Роналду выступали вместе за «Реал» с 2013 по 2018 годы. За этот период вместе с клубом они выиграли четыре Лиги чемпионов.

В январе 2023 года Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры.

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Гарет Бэйл Криштиану Роналду Реал Мадрид
Источник Marca
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