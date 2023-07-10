Свитолина как минимум дважды выходила в полуфинал каждого из Шлемов

28-летняя украинка Элина Свитолина в очередной раз вписала свое имя в историю мирового тенниса.

На нынешнем Уимблдонском турнире Свитолина уже прошла в 1/4 финала, сломив сопротивление Виктории Азаренко (№20 WTA).

Как минимум дважды Элина выходила в полуфинал каждого из турниров серии Grand Slam.

По два раза Элина Свитолина становилась четвертьфиналисткой Australian Open, Уимблдона и US Open, а на Roland Garros стадия 1/4 ей покорялась четыре раза.

К сожалению, выиграть престижнейший турнир Элине Свитолиной пока не удавалось.