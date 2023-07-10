Уимблдон10 июля 2023, 06:20 | Обновлено 10 июля 2023, 06:39
194
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Свитолина как минимум дважды выходила в полуфинал каждого из Шлемов
К сожалению, выиграть престижнейший турнир Элине пока не удавалось
10 июля 2023, 06:20 | Обновлено 10 июля 2023, 06:39
194
0
28-летняя украинка Элина Свитолина в очередной раз вписала свое имя в историю мирового тенниса.
На нынешнем Уимблдонском турнире Свитолина уже прошла в 1/4 финала, сломив сопротивление Виктории Азаренко (№20 WTA).
Как минимум дважды Элина выходила в полуфинал каждого из турниров серии Grand Slam.
По два раза Элина Свитолина становилась четвертьфиналисткой Australian Open, Уимблдона и US Open, а на Roland Garros стадия 1/4 ей покорялась четыре раза.
К сожалению, выиграть престижнейший турнир Элине Свитолиной пока не удавалось.
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