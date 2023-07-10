Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина как минимум дважды выходила в полуфинал каждого из Шлемов
Уимблдон
10 июля 2023, 06:20 | Обновлено 10 июля 2023, 06:39
194
0

Свитолина как минимум дважды выходила в полуфинал каждого из Шлемов

К сожалению, выиграть престижнейший турнир Элине пока не удавалось

10 июля 2023, 06:20 | Обновлено 10 июля 2023, 06:39
194
0
Свитолина как минимум дважды выходила в полуфинал каждого из Шлемов
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

28-летняя украинка Элина Свитолина в очередной раз вписала свое имя в историю мирового тенниса.

На нынешнем Уимблдонском турнире Свитолина уже прошла в 1/4 финала, сломив сопротивление Виктории Азаренко (№20 WTA).

Как минимум дважды Элина выходила в полуфинал каждого из турниров серии Grand Slam.

По два раза Элина Свитолина становилась четвертьфиналисткой Australian Open, Уимблдона и US Open, а на Roland Garros стадия 1/4 ей покорялась четыре раза.

К сожалению, выиграть престижнейший турнир Элине Свитолиной пока не удавалось.

По теме:
СВЕНТЕК: «У Свитолиной хорошие ценности»
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
Элина СВИТОЛИНА: «Свентек – великая чемпионка и отличный человек»
Элина Свитолина Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
Теннис | 09 июля 2023, 22:59 4
Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне

Леся Цуренко выбыла в четвертом раунде

Массовая распродажа. ПСЖ готов отпустить 12 игроков
Футбол | 09 июля 2023, 13:30 3
Массовая распродажа. ПСЖ готов отпустить 12 игроков
Массовая распродажа. ПСЖ готов отпустить 12 игроков

Это не считая Мбаппе

СВИТОЛИНА: «После рождения дочери это 2-й самый счастливый момент в жизни»
Теннис | 09.07.2023, 23:32
СВИТОЛИНА: «После рождения дочери это 2-й самый счастливый момент в жизни»
СВИТОЛИНА: «После рождения дочери это 2-й самый счастливый момент в жизни»
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
Теннис | 09.07.2023, 12:49
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
ВИДЕО. Последний матч Цуренко на Уимблдоне-2023
Теннис | 09.07.2023, 18:25
ВИДЕО. Последний матч Цуренко на Уимблдоне-2023
ВИДЕО. Последний матч Цуренко на Уимблдоне-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
09.07.2023, 16:22 16
Теннис
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
08.07.2023, 07:45 9
Теннис
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
09.07.2023, 09:42 8
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
08.07.2023, 10:20 2
Футбол
Леся ЦУРЕНКО: «Сперва была головная боль, потом в матче начались судороги»
Леся ЦУРЕНКО: «Сперва была головная боль, потом в матче начались судороги»
08.07.2023, 17:48
Теннис
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 9 июля
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 9 июля
09.07.2023, 07:45
Теннис
Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
08.07.2023, 11:48 18
Футбол
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
08.07.2023, 07:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем