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  4. ПСЖ хочет подписать нападающего Ювентуса
Франция
10 июля 2023, 05:25 |
394
0

ПСЖ хочет подписать нападающего Ювентуса

Парижанам нужен Влахович

10 июля 2023, 05:25 |
394
0
ПСЖ хочет подписать нападающего Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Французский «ПСЖ» намерен в нынешнее летнее трансферное окно осуществить трансфер сербского нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича.

23-летний серб – один из четырех форвардов, которые значатся в шорт-листе парижан.

Ранее сообщалось, что Влаховича хочет заполучить лондонский «Челси», но «старая синьора» от такого трансфера отказалась.

Влахович защищает цвета «Ювентуса» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 он во всех турнирах провел за «Старую синьору» 42 матча, забил 14 голов, сделал 4 ассиста.

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Душан Влахович Ювентус ПСЖ трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Фабрицио Романо
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