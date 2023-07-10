ПСЖ хочет подписать нападающего Ювентуса

Французский «ПСЖ» намерен в нынешнее летнее трансферное окно осуществить трансфер сербского нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича.

23-летний серб – один из четырех форвардов, которые значатся в шорт-листе парижан.

Ранее сообщалось, что Влаховича хочет заполучить лондонский «Челси», но «старая синьора» от такого трансфера отказалась.

Влахович защищает цвета «Ювентуса» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 он во всех турнирах провел за «Старую синьору» 42 матча, забил 14 голов, сделал 4 ассиста.