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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Свентек – великая чемпионка и отличный человек»
Уимблдон
10 июля 2023, 03:21 |
151
0

Элина СВИТОЛИНА: «Свентек – великая чемпионка и отличный человек»

Украинка – о польской теннисистке

10 июля 2023, 03:21 |
151
0
Элина СВИТОЛИНА: «Свентек – великая чемпионка и отличный человек»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказала мнение о полячке Иге Свентек, с которой ей предстоит встретиться в четвертьфинале Уимблдона. Напомним, Свентек является действующей первой ракеткой мира.

«Она великая чемпионка и отличный человек. Я действительно благодарна ей за поддержку украинцев и Украины, за то, что она делает все, что в ее силах, и громко говорит об этом. У нее тоже сегодня была большая битва.

Честно говоря, не разговаривала еще с тренером о плане на игру. Но завтра у меня будет тренировочный день, приоритетом будет восстановление. А уже затем я встречусь с тренером, мы обсудим план матча и будем искать способы победить Игу», – заявила Свитолина.

Как известно, в 1/8 финала Элина Свитолина переиграла в трех сетах Викторию Азаренко.

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Ига Свёнтек Элина Свитолина Уимблдон-2023
Источник Wimbledon
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