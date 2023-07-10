Элина СВИТОЛИНА: «Свентек – великая чемпионка и отличный человек»

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказала мнение о полячке Иге Свентек, с которой ей предстоит встретиться в четвертьфинале Уимблдона. Напомним, Свентек является действующей первой ракеткой мира.

«Она великая чемпионка и отличный человек. Я действительно благодарна ей за поддержку украинцев и Украины, за то, что она делает все, что в ее силах, и громко говорит об этом. У нее тоже сегодня была большая битва.

Честно говоря, не разговаривала еще с тренером о плане на игру. Но завтра у меня будет тренировочный день, приоритетом будет восстановление. А уже затем я встречусь с тренером, мы обсудим план матча и будем искать способы победить Игу», – заявила Свитолина.

Как известно, в 1/8 финала Элина Свитолина переиграла в трех сетах Викторию Азаренко.