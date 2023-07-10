АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
Представительница рб – о решении украинки не пожимать руку белорускам и россиянкам
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (№20 WTA) отреагировала на поведение публики после ее встречи в 1/8 финала Уимблдона с украинкой Элиной Свитолиной (№76 WTA), когда ее освистали.
«Я жертва? Жертва, что кто-то не пожал мне руку? О, пожалуйста. Она не хочет пожимать руки россиянкам и белорускам. Я уважал ее решение. Что я должна была сделать: оставаться и ждать?», – заявила Азаренко на пресс-конференции после матча четвертого круга Уимблдонского теннисного турнира.
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