ВИДЕО. Как Свитолина на Уимблдоне Азаренко обыграла

В воскресенье, 9 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) в матче четвертого круга Уимблдонского турнира добилась победы в трех сетах над Викторией Азаренко (№20 WTA).

Напомним, судьба встречи решилась на тай-брейке третьего сета. 11:9 – в пользу Свитолиной, которая теперь находится в шаге от повторения своего исторического рекорда, когда она в 2019 году играла в полуфинале главного травяного мейджора.