Уимблдон10 июля 2023, 01:15 | Обновлено 10 июля 2023, 01:39
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ВИДЕО. Как Свитолина на Уимблдоне Азаренко обыграла
Смотрите лучшие моменты исторической победы украинки
10 июля 2023, 01:15 | Обновлено 10 июля 2023, 01:39
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В воскресенье, 9 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) в матче четвертого круга Уимблдонского турнира добилась победы в трех сетах над Викторией Азаренко (№20 WTA).
Напомним, судьба встречи решилась на тай-брейке третьего сета. 11:9 – в пользу Свитолиной, которая теперь находится в шаге от повторения своего исторического рекорда, когда она в 2019 году играла в полуфинале главного травяного мейджора.
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