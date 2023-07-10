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Уимблдон
10 июля 2023, 01:15 | Обновлено 10 июля 2023, 01:39
269
0

ВИДЕО. Как Свитолина на Уимблдоне Азаренко обыграла

Смотрите лучшие моменты исторической победы украинки

10 июля 2023, 01:15 | Обновлено 10 июля 2023, 01:39
269
0
ВИДЕО. Как Свитолина на Уимблдоне Азаренко обыграла
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) в матче четвертого круга Уимблдонского турнира добилась победы в трех сетах над Викторией Азаренко (№20 WTA).

Напомним, судьба встречи решилась на тай-брейке третьего сета. 11:9 – в пользу Свитолиной, которая теперь находится в шаге от повторения своего исторического рекорда, когда она в 2019 году играла в полуфинале главного травяного мейджора.

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Источник Sport.ua
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